Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon büyük bir format değişikliğine gidildi. Fenerbahçe, yeni sistemde oynanan lig formatında bu akşam Viktoria Plzen karşısında önemli bir sınava çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Hollandalı hakem Allard Lindhout’un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

Avrupa Ligi’ne deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart karşılaşmalarını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki iyi formunu Avrupa sahnesine de taşımak isterken, zorlu Çekya deplasmanında alacağı üç puanla sıralamada üst basamaklara tırmanmayı amaçlıyor. Fenerbahçe’nin bir sonraki maçı ise 27 Kasım’da Ferençvaroş’a karşı olacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı dört karşılaşma daha bulunuyor. Sarı-lacivertliler 5. haftada 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te sahasında Ferençvaroş ile karşılaşacak. 6. haftada ise 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda SK Brann ile saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

Sezonun ikinci yarısında ise 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul’da Aston Villa ile mücadele edecek. 8. ve son hafta karşılaşması ise 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda Fotbal Club FCSB’ye karşı oynanacak. Bu maçların tamamlanmasının ardından sıralama belli olacak ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kaderi netleşecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA, 2024-25 sezonundan itibaren Avrupa Ligi formatında önemli bir değişikliğe gitti. Artık turnuvaya 36 takım katılıyor ve “grup aşaması” yerine lig formatında mücadele ediliyor. Her takım 8 farklı rakiple toplam 8 maç yapıyor. Bu maçların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanıyor. 8 maçın sonunda oluşan genel sıralama, takımların Avrupa’daki yoluna devam edip edemeyeceğini belirliyor.

Sıralamada ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan Son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off turuna çıkıyor ve bu turu geçen ekipler Son 16’ya adını yazdırıyor. 25 ila 36. sırada yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor. Fenerbahçe, şu anda bu yeni sistemde ilk 8’e girmeyi hedefliyor. Böylece doğrudan Son 16’ya kalabilecek ve fazladan eleme oynamadan Avrupa’daki yoluna devam edecek.