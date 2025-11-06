Menü Kapat
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları, ilk 8 hedefi için yakından takip ediliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, ligdeki yükselişini Avrupa’da da sürdürmek istiyor. İşte Fenerbahçe’nin sıradaki UEFA Avrupa Ligi maçı ve kalan maçlar…

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 21:25

'nde bu sezon büyük bir format değişikliğine gidildi. , yeni sistemde oynanan lig formatında bu akşam Viktoria Plzen karşısında önemli bir sınava çıkacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Hollandalı hakem Allard Lindhout’un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

Avrupa Ligi’ne deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart karşılaşmalarını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki iyi formunu Avrupa sahnesine de taşımak isterken, zorlu Çekya deplasmanında alacağı üç puanla sıralamada üst basamaklara tırmanmayı amaçlıyor. Fenerbahçe’nin bir sonraki maçı ise 27 Kasım’da Ferençvaroş’a karşı olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı dört karşılaşma daha bulunuyor. Sarı-lacivertliler 5. haftada 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te sahasında Ferençvaroş ile karşılaşacak. 6. haftada ise 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda SK Brann ile saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

Sezonun ikinci yarısında ise 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul’da Aston Villa ile mücadele edecek. 8. ve son hafta karşılaşması ise 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te deplasmanda Fotbal Club FCSB’ye karşı oynanacak. Bu maçların tamamlanmasının ardından sıralama belli olacak ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kaderi netleşecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA, 2024-25 sezonundan itibaren Avrupa Ligi formatında önemli bir değişikliğe gitti. Artık turnuvaya 36 takım katılıyor ve “grup aşaması” yerine lig formatında mücadele ediliyor. Her takım 8 farklı rakiple toplam 8 maç yapıyor. Bu maçların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanıyor. 8 maçın sonunda oluşan genel sıralama, takımların Avrupa’daki yoluna devam edip edemeyeceğini belirliyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kalan maçları! Son 4 maç kaldı

Sıralamada ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan Son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off turuna çıkıyor ve bu turu geçen ekipler Son 16’ya adını yazdırıyor. 25 ila 36. sırada yer alan takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor. Fenerbahçe, şu anda bu yeni sistemde ilk 8’e girmeyi hedefliyor. Böylece doğrudan Son 16’ya kalabilecek ve fazladan eleme oynamadan Avrupa’daki yoluna devam edecek.

