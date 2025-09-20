Filenin Efeleri çeyrek final rakibi kim oldu? Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

İstanbul
2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, adını son 8 takım içerisine yazdırdı.
Tarihi başarının ardından Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi de şimdiden merak konusu oldu.
Ay-yıldızlılar, Filipinler'in merkezi Manila'da oynanan karşılaşmada rakibini 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle alt edip adını son 8 ekip arasına yazdırdı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeki rakibi bugün kesinlik kazanacak.
Millilerimiz, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti almak için mücadele edecek.
Efeler, erkek voleybol tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde sahne alacak.