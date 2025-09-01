Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Filenin Sultanları çeyrek finalde kimle eşleşecek? Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde yarışacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün 16.30'da Slovenya mücadelesine başladı. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği Türkiye Slovenya maçının galibi olan çeyrek finalde mücadele edecek.

Filenin Sultanları çeyrek finalde kimle eşleşecek? Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde yarışacak
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken 1 Eylül günü maçı oynanıyor. Bugün 16.30'da başlayan müsabakanın galibi olan takım çeyrek finale adını yazdıracak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞECEK?

Grup aşamasını 3'te 3 ile geçen milli takımımız, son 16 turunda bugün Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşıyor. Rakibini yenmesi durumunda - Kanada galibi ile çeyrek finalde mücadele edecekti. Karşılaşmanın sonucuna göre takım ABD oldu. ABD, Kanada ile yaptığı maçı 3-0'lık skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde kimle eşleşecek? Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde yarışacak

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3-4 Eylül tarihlerinde çeyrek final müsabakaları oynanırken 6 Eylül'de yarı final oynanacak. Final maçı ile üçüncülük maçı ise 7 Eylül tarihinde oynanacak. Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda güncel çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İtalya-Polonya

Brezilya-Fransa

Hollanda-Japonya

ABD- ?

