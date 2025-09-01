Filenin Sultanları çeyrek finalde kimle eşleşecek? Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde yarışacak

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ederken 1 Eylül günü Türkiye Slovenya maçı oynanıyor. Bugün 16.30'da başlayan müsabakanın galibi olan takım çeyrek finale adını yazdıracak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞECEK?

Grup aşamasını 3'te 3 ile geçen milli takımımız, son 16 turunda bugün Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşıyor. Rakibini yenmesi durumunda ABD - Kanada galibi ile çeyrek finalde mücadele edecekti. Karşılaşmanın sonucuna göre çeyrek final takım ABD oldu. ABD, Kanada ile yaptığı maçı 3-0'lık skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3-4 Eylül tarihlerinde çeyrek final müsabakaları oynanırken 6 Eylül'de yarı final oynanacak. Final maçı ile üçüncülük maçı ise 7 Eylül tarihinde oynanacak. Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda güncel çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İtalya-Polonya

Brezilya-Fransa

Hollanda-Japonya

ABD- ?