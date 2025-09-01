Bugün voleybol maçı var mı belli oldu! Türkiye Slovenya maçının yayınlandığı kanal duyuruldu

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda bugün Türkiye ile Slovenya karşılaşacak. Canlı olarak izlenecek olan voleybol maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu.
Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası Son 16
13:00 | ABD – Kanada (TRT Spor Yıldız)
Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası
16:30 | Türkiye – Slovenya (TRT 1)
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele için bekleyiş devam ederken Türkiye Slovenya maçına kısa süre kaldı. 16.30'da başlayacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Vatandaşlar TRT 1 kanalından kadın voleybol maçını canlı olarak izleyebilecek.
E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım bugün 16.30'da rakibi Sloevnya ile karşılaşacak. Rakibini yenmesi durumunda çeyrek finale yükselecek olan milli takımımızın maçı bugün TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek mücadelesine devam eden Slovenya, ABD'nin ardından grubu 2. olarak tamamladı.