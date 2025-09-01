Menü Kapat
Bugün voleybol maçı var mı belli oldu! Türkiye Slovenya maçının yayınlandığı kanal duyuruldu

Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadeleye saatler kala Türkiye kadın voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. Türkiye Slovenya voleybol maçının dışında bugün oynanacak olan voleybol maçlarının saati netleşti.

Bugün voleybol maçı var mı belli oldu! Türkiye Slovenya maçının yayınlandığı kanal duyuruldu
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda bugün ile karşılaşacak. Canlı olarak izlenecek olan maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası Son 16

13:00 | ABD – Kanada (TRT Spor Yıldız)

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası

16:30 | Türkiye – Slovenya ()

Bugün voleybol maçı var mı belli oldu! Türkiye Slovenya maçının yayınlandığı kanal duyuruldu

TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele için bekleyiş devam ederken Türkiye Slovenya maçına kısa süre kaldı. 16.30'da başlayacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Vatandaşlar TRT 1 kanalından kadın voleybol maçını canlı olarak izleyebilecek.

Bugün voleybol maçı var mı belli oldu! Türkiye Slovenya maçının yayınlandığı kanal duyuruldu

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım bugün 16.30'da rakibi Sloevnya ile karşılaşacak. Rakibini yenmesi durumunda çeyrek finale yükselecek olan milli takımımızın maçı bugün TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek mücadelesine devam eden Slovenya, ABD'nin ardından grubu 2. olarak tamamladı.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! İlk rakip Gürcistan
