Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye Slovenya maç sonucu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile eşleşti.

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hâkim olurken milli takım, ilk seti 30-28 üstün bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, 25-13 önde tamamladı.

Son sette, setin sonlarını daha etkili oynayan Slovenya eşitliği (24-24) yakalasa da daha az hata yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti 29-27, maçı da 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda ABD ile eşleşti.

Mücadele, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Vargas'ı, 17 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set kaybetmeden kazanmayı başarmıştı.