Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye Slovenya maç sonucu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turu müsabakasında Slovenya'yı set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları ABD ile eşleşti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 19:02

A Milli Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB 'nda 'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ile eşleşti.

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hâkim olurken milli takım, ilk seti 30-28 üstün bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, 25-13 önde tamamladı.

Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye Slovenya maç sonucu belli oldu!

Son sette, setin sonlarını daha etkili oynayan Slovenya eşitliği (24-24) yakalasa da daha az hata yapan A Milli Kadın Takımı, üçüncü seti 29-27, maçı da 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda ABD ile eşleşti.

Mücadele, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye Slovenya maç sonucu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Vargas'ı, 17 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set kaybetmeden kazanmayı başarmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde hangi takımla eşleşti?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’daki 2025 Dünya Şampiyonası’nda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile karşılaşacak. Maç 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.
#Voleybol
#abd
#a milli takım
#kadın voleybol
#dünya şampiyonası
#slovenya
#Aktüel
