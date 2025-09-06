Menü Kapat
 Sumru Tarhan

FM 2026 sistem gereksinimleri! Football Manager bilgisayar özellikleri

Football Manager (FM) serisinin yeni oyunu için bekleyiş devam ederken maç görüntüleri yayımlandı. Dikkat çeken grafikleri beğeni toplarken FM 2026 sistem gereksinimleri ve bilgisayar özellikleri de oyunseverlerin gündemine yerleşti.

FM 2026 sistem gereksinimleri! Football Manager bilgisayar özellikleri
06.09.2025
06.09.2025
Dünyanın birçok yerinde heyecanla beklenen Football Manager (FM) serisinin yeni oyunu için heyecan dorukta. Yayımlanan maç görüntüleri sosyal medyada konuşulurken sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi.

FM 2026 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows FM 2026 minimum sistem gereksinimleri Steam’de şöyle yer aldı:
MINIMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi:Windows 10 (with updates 22H2), Windows 11 (with updates 23H2)
İşlemci:Desktop: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3
Bellek:4 GB RAM
Ekran Kartı:Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 512MiB VRAM
DirectX:Sürüm 11
Depolama:20 GB kullanılabilir alan

FM 2026 sistem gereksinimleri! Football Manager bilgisayar özellikleri

Önerilen FM 2026 sistem gereksinimleri ise şöyle:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi:Windows 11 – with updates (23H2)
İşlemci:Desktop: Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 or AMD Ryzen 7 3750H
Bellek:12 GB RAM
Ekran Kartı:Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile or AMD Radeon RX 6600M
DirectX:Sürüm 11
Depolama:20 GB kullanılabilir alan

FM 2026 sistem gereksinimleri! Football Manager bilgisayar özellikleri

MACOS FM 2026 BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

Yeni çıkacak olan Football Managet 2026 için bilgisayarlarda minimum aranan özellikler listelendi.
İşletim Sistemi:11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia - with updates
İşlemci:Apple M1 or Intel Core M
Bellek:4 GB RAM
Ekran Kartı:Desktop: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M or Intel HD Graphics 5000 or AMD FirePro D300 Laptop: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M or Intel HD Graphics 5000
Depolama:20 GB kullanılabilir alan

#Macos
#windows
#Oyuncak Makinesi
#Football Manager 2026
#Fm 2026
#Video Oyunu
#Sistem Gereksinimleri
#Football Manager 2026
#Fm2026
#Sistem Gereksinimleri
#Pc
#Aktüel
