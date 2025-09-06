FM 2026 sistem gereksinimleri! Football Manager bilgisayar özellikleri

Dünyanın birçok yerinde heyecanla beklenen Football Manager (FM) serisinin yeni oyunu için heyecan dorukta. Yayımlanan maç görüntüleri sosyal medyada konuşulurken sistem gereksinimleri Windows merak konusu haline geldi.

FM 2026 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows FM 2026 minimum sistem gereksinimleri Steam’de şöyle yer aldı:

MINIMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi:Windows 10 (with updates 22H2), Windows 11 (with updates 23H2)

İşlemci:Desktop: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3

Bellek:4 GB RAM

Ekran Kartı:Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 512MiB VRAM

DirectX:Sürüm 11

Depolama:20 GB kullanılabilir alan

Önerilen FM 2026 sistem gereksinimleri ise şöyle:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi:Windows 11 – with updates (23H2)

İşlemci:Desktop: Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 or AMD Ryzen 7 3750H

Bellek:12 GB RAM

Ekran Kartı:Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile or AMD Radeon RX 6600M

DirectX:Sürüm 11

Depolama:20 GB kullanılabilir alan

MACOS FM 2026 BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

Yeni çıkacak olan Football Managet 2026 için macOS bilgisayarlarda minimum aranan özellikler listelendi.

İşletim Sistemi:11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia - with updates

İşlemci:Apple M1 or Intel Core M

Bellek:4 GB RAM

Ekran Kartı:Desktop: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M or Intel HD Graphics 5000 or AMD FirePro D300 Laptop: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M or Intel HD Graphics 5000

Depolama:20 GB kullanılabilir alan