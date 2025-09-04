FM 26 ne zaman çıkacak? Maç içi simülasyon görüntüleri paylaşıldı

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu serilerinden olan Football Manager'ın (FM) geçtiğimiz yıl yeni oyunu çıkmamıştı. Oyunun yapımcısı Sports Interactive, FM 25'in "standartlardan çok uzak" olduğunu belirterek iptal ettiklerini duyurmuştu.

FM 25'in iptal olmasının ardından oyunun hayranları FM 26'yı beklemeye başlamıştı. FM 26'nın ilk maç içi simülasyon görüntüleri ise bugün paylaşıldı. Hayranları oldukça heyecanlandıran videonun ardından FM 26'nın ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sports Interactive tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde yapılan duyuruya göre FM 26, 2025 yılının sonbahar aylarında çıkış yapacak. Oyunun tam çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak ortaya atılan iddialara göre FM 26, 2025 Kasım ayı içerisinde oyunculara sunulacak.

Maç içi simülasyon görüntülerinin paylaşılmasının ardından ilerleyen günlerde resmi çıkış tarihinin de açıklanması bekleniyor.

Sports Interactive tarafından oyunun çıkış tarihiyle ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

FM 26 NE KADAR, FİYATI?

FM 26'nın henüz fiyatı da açıklanmadı. Serinin son oyunu FM 24, Steam'de 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Günümüzde oyun fiyatlarının 70 dolar bandına çıkması da düşünüldüğünde FM 26'nın 50 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye'ye özel yerel fiyat uygulamasının yapılıp, yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.