TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar? Ön siparişler başladı

Futbol hayranlarının merakla beklediği FM serisinin yeni oyunu FM 26'nın ne zaman çıkacağı ve ne kadar olduğu resmi olarak açıkladı. Oyunun geliştiricisi Sports Interactive, FM 26'nın ön siparişlere açıldığını duyurdu. FM 26'nın sistem gereksinimleri belli oldu.

FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar? Ön siparişler başladı
Uzun bir zamandır oyuncular tarafından heyecanla beklenen Football Manager 26'nın (FM 26) yeni bir fragmanı yayınladı. Yeni fragmanın yayınlanmasının ardından oyunun de belli oldu.

Oyuncular tarafından FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar? Ön siparişler başladı

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni fragmanın ardından oyunun sayfasında ön siparişler başladı. Steam sayfasında yer alan bilgilere göre FM 26, 4 Kasım 2025 tarihinde resmi olarak çıkış yapacak.

Günümüzde artık firmalar veren oyunculara 1 ila 2 hafta önceden oyuna erişim imkanı sağlıyor. Bu kapsamda FM 26'yi ön sipariş sürecinde satın alan oyuncuların da 1-2 hafta önceden oyuna erişim sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz oyunun geliştiricisi Sports Interactive tarafından resmi açıklama yapılmadı.

FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar? Ön siparişler başladı

FM 26 NE KADAR, FİYATI?

Steam'de ön siparişe açılan oyun yüzde 10 indirim ile şu an 44,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunun indirimsiz hali ise 50 dolardan olarak belirtiliyor.

FM 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FM 26'nın Steam sayfasında yer alan minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 11

İşlemci: Inter Core i3-530 veya AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

Depolama: 20 GB

#steam
#fragman
#çıkış tarihi
#ön sipariş
#Oyuncak Makinesi
#Football Manager
#Fm 26
#Aktüel
TGRT Haber
