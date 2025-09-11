FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar? Ön siparişler başladı

Uzun bir zamandır oyuncular tarafından heyecanla beklenen Football Manager 26'nın (FM 26) yeni bir fragmanı yayınladı. Yeni fragmanın yayınlanmasının ardından oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

Oyuncular tarafından FM 26 ne zaman çıkacak, ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni fragmanın ardından oyunun Steam sayfasında ön siparişler başladı. Steam sayfasında yer alan bilgilere göre FM 26, 4 Kasım 2025 tarihinde resmi olarak çıkış yapacak.

Günümüzde artık firmalar ön sipariş veren oyunculara 1 ila 2 hafta önceden oyuna erişim imkanı sağlıyor. Bu kapsamda FM 26'yi ön sipariş sürecinde satın alan oyuncuların da 1-2 hafta önceden oyuna erişim sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz oyunun geliştiricisi Sports Interactive tarafından resmi açıklama yapılmadı.

FM 26 NE KADAR, FİYATI?

Steam'de ön siparişe açılan oyun yüzde 10 indirim ile şu an 44,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunun indirimsiz hali ise 50 dolardan olarak belirtiliyor.

FM 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FM 26'nın Steam sayfasında yer alan minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 11

İşlemci: Inter Core i3-530 veya AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

Depolama: 20 GB