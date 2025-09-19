Frankfurt Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Şampiyonlar Ligi çok kötü başladı

İstanbul
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
Deutsche Bank Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri
Galatasaray’ın tek golü ise 8. dakikada Yunus Akgün’den geldi.
Bu sonuçla birlikte Frankfurt, 3 puanla başladığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında zirveye yerleşti.
Devler Ligi’ne puansız giriş yapan Galatasaray ise 35. sırada yer aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü RAMS Park’ta Liverpool’u konuk edecek.
Frankfurt ise aynı tarihte Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.