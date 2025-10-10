Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fransa Azerbaycan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçları

Fransa ile Azerbaycan bugün 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu kapsamında karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Futbolseverler tarafından Fransa - Azerbaycan maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Fransa - Azerbaycan muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

grup aşaması mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen mücadeleler kapsamında bugün D Grubu'nda yer alan ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Fransa - Azerbaycan maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

FRANSA - AZERBAYCAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Paris'te bulunan Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak olan Fransa - Azerbaycan maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak.

Fransa grup aşaması kapsamındaoynadığı İzlanda ve Ukrayna karşılaşmalarının ikisinden de galibiyet ile ayrıldı. 6 puanla lider olan Fransa, Azerbaycan karşısında da galibiyet alırsa gruptan 1. olarak çıkıp, doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gitme konusunda büyük bir avantaj elde edecek.

Azerbaycan ise grup aşaması kapsamında oynadığı İzlanda maçında mağlubiyet, Ukrayna karşılaşmasında ise beraberlik aldı. 1 puanla sonuncu sırada yer alan Azerbaycan, Fransa'yı yenerek gruplardan çıkma konusunda fırsat elde etmek istiyor.

FRANSA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak olan Fransa - Azerbaycan maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

FRANSA - AZERBAYCAN MUHTEMEL İLK 11

Fransa - Azerbaycan maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fransa: Maignan, Upamecano, Saliba, Gusto, T. Hernandez, Ekitike, Rabiot, Thuram, Coman, Olise, Mbappe

Azerbaycan: Magomedaliev, Krivotsyuk, Mustafazada, Badalov, Emreli, Mahkmudov, Aliyev, Bairamov, Cafarquliev, Akhmedzade, Dadashov

