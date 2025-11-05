Galatasaray Ajax'ı yenerse ilk 24 garantileyecek mi, kaç puan gerekiyor? Galatasaray yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçları ikinci günüyle devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray bugün Hollanda ekibi Ajax karşısında deplasmana çıkacak.

Sarı-kırmızılıların, Ajax ile oynayacağı mücadele saat 23.00'te başlayacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerektiği merak ediliyor. Galatasaray'ın Ajax'ı yenmesi, yenilmesi veya berabere kalması durumunda gerçekleşecek senaryolar araştırılıyor.

GALATASARAY'IN İLK 24'E GİRMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 11 puan toplayan takımlar averaj durumlarına göre ilk 24'te yer almıştı. Bu sezon ise bu zamana kadar oynanan karşılaşmaların sonuçlarına göre Galatasaray'ın ilk 24'e girebilmesi için 11 puan toplaması yeterli olacak.

GALATASARAY AJAX'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray, Ajax karşısında bugün galibiyet alırsa puanını 9'a çıkartacak. Sarı-kırmızılılar ilk 4 maçta elde ettiği 9 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girme şansını oldukça fazla arttıracak.

Galatasaray'ın Ajax'la berabere kalması durumunda da şansı artacak. Geriye kalan 4 maçta sarı-kırmızılılar 4 puan topladıkları taktirde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.

Hollanda ekibi karşısında sarı-kırmızılılar mağlubiyet alırsa 6 puanla devam edecek. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalması için kalan 4 maçta 5 puan daha toplaması gerekecek.

GALATASARAY ŞAMPYİONLAR LİGİ İLK 24, İLK 8 İHTİMALLERİ

Futbol veri sitesi Football Meets Data'nın açıkladığı verilere göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girme ihtimali yüzde 87 olarak belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların son 8 ihtimalinin ise yüzde 8 olduğu açıklandı.