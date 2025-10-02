Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

Galatasaray - Beşiktaş derbi maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından haftanın hakemleri duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Beşiktaş maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Taraftarlar tarafından Yasin Kol Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 12:11

Trendyol 'in 8. haftası büyük mücadelesine sahne olacak. ile , Ali Sami Yen Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Beşiktaş maçı hakeminin kim olduğu açıklandı.

Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Beşiktaş maçını Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay'ın görev alacağı duyuruldu. VAR ve AVAR koltuğunda oturacak olan hakemler ise maç günü duyurulacak.

Yasin Kol geçtiğimzi sezon 29 Mart tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini de yönetmişti.

Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ

Yasin Kol kariyeri boyunca Galatasaray'ın 4 mücadelesinde görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray bu maçlarda toplam 13 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların rakipleri ise toplamda 7 sarı, 1 kırmızı kart aldı.

Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

YASİN KOL BEŞİKTAŞ KARNESİ

Yasin Kol Beşiktaş'ın ise 7 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Yasin Kol'un yönettiği maçlarda 21 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart gördü ve 4 penaltı atışı kullandı. Beşiktaş'ın rakipleri ise 23 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı atışı yaptı.

Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

YASİN KOL YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları ise şöyle:

  • 22.09.2025 | Galatasaray 3:1 Konyaspor
  • 29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray
  • 09.03.2025 | Alanyaspor 1:2 Galatasaray
  • 20.05.2022 | Antalyaspor 1:1 Galatasaray
Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

YASİN KOL YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Beşiktaş maçları ise şöyle:

  • 04.05.2025 | Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş
  • 29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray
  • 14.08.2022 | Alanyaspor 3:3 Beşiktaş
  • 25.04.2022 | Beşiktaş 0:3 Kasımpaşa
  • 19.03.2022 | Beşiktaş 1:1 Hatayspor
  • 10.02.2022 | Beşiktaş 3:1 (penaltılar) Göztepe (Türkiye Kupası)
  • 17.12.2020 | Beşiktaş 3:1 Tarsus İdman Yurdu (Türkiye Kupası)
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#hakem
#derbi
#Yasin Kol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.