Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Yasin Kol Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası büyük derbi mücadelesine sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Beşiktaş maçı hakeminin kim olduğu açıklandı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Beşiktaş maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay'ın görev alacağı duyuruldu. VAR ve AVAR koltuğunda oturacak olan hakemler ise maç günü duyurulacak.

Yasin Kol geçtiğimzi sezon 29 Mart tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini de yönetmişti.

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ

Yasin Kol kariyeri boyunca Galatasaray'ın 4 mücadelesinde görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray bu maçlarda toplam 13 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılıların rakipleri ise toplamda 7 sarı, 1 kırmızı kart aldı.

YASİN KOL BEŞİKTAŞ KARNESİ

Yasin Kol Beşiktaş'ın ise 7 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Yasin Kol'un yönettiği maçlarda 21 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart gördü ve 4 penaltı atışı kullandı. Beşiktaş'ın rakipleri ise 23 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı atışı yaptı.

YASİN KOL YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları ise şöyle:

22.09.2025 | Galatasaray 3:1 Konyaspor

29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray

09.03.2025 | Alanyaspor 1:2 Galatasaray

20.05.2022 | Antalyaspor 1:1 Galatasaray

YASİN KOL YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Beşiktaş maçları ise şöyle: