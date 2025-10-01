Menü Kapat
Galatasaray Beşiktaş maçı primi ne kadar? Yönetimden futbolculara müjde geldi

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak derbide Galatasaray, ligdeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise zorlu deplasmanda 3 puan almayı hedefliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Liverpool galibiyetinin ardından soyunma odasında futbolcuları kutladı ve Beşiktaş maçı öncesi prim sözü verdiği iddia edildi.

Galatasaray Beşiktaş maçı primi ne kadar? Yönetimden futbolculara müjde geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 20:09

ile , ’in 8. haftasında İstanbul’da karşı karşıya gelecek. öncesinde Galatasaray yönetiminin futbolculara sözü vermesi dikkat çekti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, Süper Lig’in 8. hafta programında yer alıyor. Mücadele 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı primi ne kadar? Yönetimden futbolculara müjde geldi

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde namağlup unvanını korurken Beşiktaş ise deplasmanda kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Her iki takım da kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı primi ne kadar? Yönetimden futbolculara müjde geldi

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak. 52 bin 280 koltuk kapasiteli statta taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor. Özellikle Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından tribünlerde büyük coşku yaşanması öngörülüyor. Yönetim, taraftarı yeniden derbi atmosferinde takımı desteklemek üzere stada davet etti.

Galatasaray Beşiktaş maçı primi ne kadar? Yönetimden futbolculara müjde geldi

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI PRİMİ NE KADAR?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşılaşmasının ardından soyunma odasına inerek futbolcuları kutladı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile birlikte oyunculara seslenen Özbek, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmaları halinde prim sözü verdi. Yönetim, futbolculara "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." diyerek derbi öncesi takımı motive etti.

Futbolculara verilecek primin miktarı ise açıklanmadı. Yönetim, ödülün miktarını kamuoyuna açıklamazken, takımın Beşiktaş maçına odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Liverpool galibiyetinin ardından gözler tamamen 4 Ekim’de oynanacak derbiye çevrildi.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#prim
#Galatasaray Kulübü
#Galatasaray Spor Kulübü
#derbi
#Beşiktaş Haberleri
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#Aktüel
