Galatasaray Beşiktaş maçı primi ne kadar? Yönetimden futbolculara müjde geldi

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Galatasaray yönetiminin futbolculara prim sözü vermesi dikkat çekti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, Süper Lig’in 8. hafta programında yer alıyor. Mücadele 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde namağlup unvanını korurken Beşiktaş ise deplasmanda kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Her iki takım da kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak. 52 bin 280 koltuk kapasiteli statta taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor. Özellikle Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından tribünlerde büyük coşku yaşanması öngörülüyor. Yönetim, taraftarı yeniden derbi atmosferinde takımı desteklemek üzere stada davet etti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI PRİMİ NE KADAR?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşılaşmasının ardından soyunma odasına inerek futbolcuları kutladı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile birlikte oyunculara seslenen Özbek, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmaları halinde prim sözü verdi. Yönetim, futbolculara "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." diyerek derbi öncesi takımı motive etti.

Futbolculara verilecek primin miktarı ise açıklanmadı. Yönetim, ödülün miktarını kamuoyuna açıklamazken, takımın Beşiktaş maçına odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Liverpool galibiyetinin ardından gözler tamamen 4 Ekim’de oynanacak derbiye çevrildi.