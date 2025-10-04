Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Galatasaray’ın ligdeki serisi, Beşiktaş’ın kadro durumu ve maçın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Galatasaray Beşiktaş şifresiz veren kanallar…

, Trendyol ’in 8. haftasında sahasında ’ı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray Beşiktaş derbisi Türkiye’de Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları derbiyi şifresiz ve canlı izleyebilecek. Ayrıca mücadele TOD TV üzerinden de izlenebilecek. TOD platformuna üye olan futbolseverler maçı telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon üzerinden takip edebilecek.

Bunun dışında, yurt dışında da yayın hakları kapsamında bazı kanallar maçı naklen ekranlara getirecek. Bosna Hersek’te Sport Klub 2 HR, Sırbistan’da Arena Sport 6 SRB ve Şili’de Disney+ Premium Chile karşılaşmayı yayınlayacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, David Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, Jota Silva, El Bilal

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Türkiye’de Bein Sports ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler Bein Sports aracılığıyla maçı yüksek kalitede izleyebilecek. TOD TV ise maçın internetten erişilebileceği bir diğer seçenek olacak. Yurt dışında ise bazı yabancı kanallar Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz verecek.

Galatasaray Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR

Sırbistan: Arena Sport 6 SRB

Şili: Disney+ Premium Chile

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANALLAR VERİYOR?

Türkiye’de derbi Bein Sports ekranlarından izlenebilecek. TOD TV ise resmi internet yayını yapacak ve platform üyelerine farklı cihazlardan izleme imkanı sunacak. Uluslararası yayın hakları kapsamında ise Bosna Hersek’te, Sırbistan’da, Hırvatistan’da, Macaristan’da, Peru’da ve Şili’de birçok yabancı kanal Galatasaray Beşiktaş maçını canlı yayın ile ekranlara verecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ KAÇAK BEDAVA MAÇ

Galatasaray Beşiktaş derbisi için Galatasaray Beşiktaş kaçak link veya Galatasaray Beşiktaş korsan canlı yayın link/linki güvenilir değildir. Bu tür Galatasaray Beşiktaş canlı link kaçak yayınlar yasal değildir, ayrıca telefon, tablet veya bilgisayarlara virüs ve zararlı yazılım bulaştırma riski taşır. Galatasaray Beşiktaş korsan canlı yayınları takip etmek hukuki sorunlara yol açar.

Galatasaray Beşiktaş maçını güvenilir ve HD kalitede izlemek isteyenler için en doğru seçenek Bein Sports’tur. Ayrıca TOD TV de resmi dijital yayıncı olarak Galatasaray Beşiktaş derbisine canlı yayın ile erişim imkanı sunmaktadır.

