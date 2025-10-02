Galatasaray Beşiktaş son 10 maç istatistikleri! Galatasaray Beşiktaş derbi karnesi, tüm maçları

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk derbisine geri sayım başladı. Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen derbi mücadelesi öncesinde Galatasaray - Beşiktaş son 10 maç istatistikleri gündem oldu.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılıların 6 maçla üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise son 10 maçta 4 galibiyet aldı.

Beşiktaş bu maçlarda 17 kere fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 15 gol attı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

28 Mart 2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray

28 Ekim 2024 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

3 Ağustos 2024 | Galatasaray 0:5 Beşiktaş (Süper Kupa)

3 Mart 2024 | Beşiktaş 0:1 Galatasaray

21 Ekim 2023 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

30 Nisan 2023 | Beşiktaş 3:1 Galatasaray

5 Kasım 2022 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

13 Mart 2022 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş

25 Ekim 2021 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray

8 Mayıs 2021 | Galatasaray 3:1 Beşiktaş

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİ KARNESİ

Galatasaray ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 358 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. İki takım arasında gerçekleşen 114 karşılaşma ise berberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 499 kere fileleri havalandırırken, Beşiktaş ise 472 gol attı. Süper Lgi'de ise üstünlük 51 galibiyetle Galatasaray'da bulunuyor. Beşiktaş Süper Lig kapsamında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalarda 40 galibiyet aldı. Süper Lig kapsamında oynanan 43 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştığı maçlarda 165 kez, siyah-beyazlılar ise 143 kez fileleri havalandırdı.