Galatasaray Bodo/Glimt U19 maç sonucu! Galatasaray’ın gençleri affetmedi

UEFA Gençlik Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray U19, kendi sahasında Bodo/Glimt U19’u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2’lik sonuçla Galatasaray oldu.

Galatasaray, 4. dakikada Efe Eriş ve 37. dakikada Furkan Koçak’ın golleriyle ilk devreyi 2-0 üstün bitirdi.

Bodo/Glimt, 52 ve 54. dakikalarda Grundstad Rodahl’ın golleriyle karşılaşmaya eşitlik getirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde Eyüp Can Karasu sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puan elde ederken, Bodo/Glimt puan hasretini sürdürdü.

UEFA Gençlik Ligi’nin bir sonraki mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak.

Bodo/Glimt ise kendi evinde Monaco’yu konuk edecek.