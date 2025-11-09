Galatasaray, Fenerbahçe puan durumu! Süper Lig puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında bugün Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kaybının ardından Galatasaray, Fenerbahçe puan durumu gündeme geldi. Süper Lig'de güncel olarak puan durumu merak ediliyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Galatasaray güncel olarak Süper Lig'de 29 puanla 1. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadıkları 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray son 5 maçta ise 1 mağlubiyet ile 2'şer beraberlik ve galibiyetle ilerliyor.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de 25 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadıkları 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup bir şekilde devam ediyor.

Fenerbahçe bugün (9 Kasım 2025 Pazar) oynayacağı Kayserispor maçından galibiyet ile ayrılırsa Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU