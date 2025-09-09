Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman? Osimhen’in oynama durumu taraftarın gündeminde

Osimhen'in Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor maçında forma giymesi zor gözükürken gözler Frankfurt maçına çevrildi.

OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI, VAR MI?

Sarı kırmızılı ekibin sevilen oyuncusu Osimhen'in sağlık durumu için yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

''Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.''

Buna göre Osimhen'in Frankfurt maçında forma giymesinin kesin olmadığı ortaya çıkarken oynamama oranının daha yüksek olduğu biliniyor. Osimhen'in 18 Eylül'de oynanacak olan Frankfurt maçına yetiştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN 2025?

Cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen'in Frankfurt maçındaki durumu merakla beklenirken şu an için net bir karar bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giymemesi beklenirken Frankfurt maçındaki durumu bilinmiyor. İki takım arasında oynanacak olan mücadele 18 Eylül'de oynanacak.