Galatasaray Gaziantep maçı nerede oynanacak? Süper Lig'de ilk hafta

Bugün 21.30'da başlayacak olan GS Gaziantep FK maçı için bekleyiş devam ederken ligde yeni sezon bugün itibarıyla başlıyor. Galatasaray'ın yeni transferi Sane'nin forma giyme durumu ise merakla bekleniyor.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma Gaziantep Stadı'nda oynanırken 21.30'da başlaayacak. Trendyol Süper Lig'de toplam 25 şampiyonluğu bulunan sarı kırmızılı ekip ligin başlangıcındaki ilk maçına Gaziantep ile çıkacak. Gaziantep FK, ligdeki 7. sezonunda yarışa devam ediyor. Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, ekibindeki ilk resmi maçına çıkacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇININ HAKEMİ KİM, KİM YÖNETECEK?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın hakemi Ali Şansalan oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. Nefes kesen mücadeleleri ev sahipliği yapacak olan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bugün başlıyor.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı. İşte hakemler:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay