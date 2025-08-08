Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Gaziantep maçı nerede oynanacak? Süper Lig'de ilk hafta

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bugün itibarıyla başlıyor. Milyonlarca taraftarın ekran karşısında takip edeceği Galatasaray Gaziantep FK maçına saatler kaldı. Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosunda Icardi ve Osimhen yer almazken kadro merakla bekleniyor. Bu akşam oynanacak olan maçın oynanacağı stadyum belli oldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 10:44

Bugün 21.30'da başlayacak olan GS maçı için bekleyiş devam ederken ligde bugün itibarıyla başlıyor. 'ın yeni transferi Sane'nin forma giyme durumu ise merakla bekleniyor.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma Gaziantep Stadı'nda oynanırken 21.30'da başlaayacak. Trendyol 'de toplam 25 şampiyonluğu bulunan sarı kırmızılı ekip ligin başlangıcındaki ilk maçına Gaziantep ile çıkacak. Gaziantep FK, ligdeki 7. sezonunda yarışa devam ediyor. Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, ekibindeki ilk resmi maçına çıkacak.

Galatasaray Gaziantep maçı nerede oynanacak? Süper Lig'de ilk hafta

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇININ HAKEMİ KİM, KİM YÖNETECEK?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın hakemi Ali Şansalan oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. Nefes kesen mücadeleleri ev sahipliği yapacak olan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bugün başlıyor.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı. İşte hakemler:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

Galatasaray Gaziantep maçı nerede oynanacak? Süper Lig'de ilk hafta

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay

