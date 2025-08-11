Galatasaray gelenler gidenler! 2025-2026 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine sayılı haftalar kaldı

2025-2026 Trendyol Süper Lig'in yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok takım kadrolarına yeni isimleri kattığını açıkladı.
Transfer sezonunun bitmesine haftalar kala taraftarlar tarafından Galatasaray gelenler, gidenler tam listesi merak edilmeye başlandı.
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kattı. Ayrıca sarı-kırmızılıların geçen sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı İsmail Jakobs ve Frankowski'de kadroya dahil oldu. Arda Ünyay ve Enes Emre Büyük ise U19 takımından as takıma çıkarıldı.
Aralarında Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün bulunduğu 14 futbolcu transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kadroya geri döndü. 11 Ağustos 2025 Pazartesi gününe kadar sarı-kırmızılılar 10 futbolcuyla ise yollarını ayırdı. Galatasaray'da gelenler ve gidenlerin tam listesi şöyle:
Galatasaray'da gelenler:
Galatasaray'da gidenler: