 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray gelenler gidenler! 2025-2026 Süper Lig yaz transfer döneminin bitmesine sayılı haftalar kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun yaz transfer döneminin sona ermesine sayılı haftalar kaldı. Transfer döneminin bitiş tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar Galatasaray gelenler, gidenleri araştırmaya başladı.

11.08.2025
11.08.2025
saat ikonu 17:25

2025-2026 Trendyol 'in yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok takım kadrolarına yeni isimleri kattığını açıkladı.

Transfer sezonunun bitmesine haftalar kala taraftarlar tarafından gelenler, gidenler tam listesi merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY GELENLER GİDENLER 2025-2026

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray kadrosuna ve 'i kattı. Ayrıca sarı-kırmızılıların geçen sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı İsmail Jakobs ve Frankowski'de kadroya dahil oldu. Arda Ünyay ve Enes Emre Büyük ise U19 takımından as takıma çıkarıldı.

Aralarında Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün bulunduğu 14 futbolcu transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kadroya geri döndü. 11 Ağustos 2025 Pazartesi gününe kadar sarı-kırmızılılar 10 futbolcuyla ise yollarını ayırdı. Galatasaray'da gelenler ve gidenlerin tam listesi şöyle:

Galatasaray'da gelenler:

  • Victor Osimhen
  • İsmail Jakobs (Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık)
  • Frankowski (Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık)
  • Leroy Sane
  • Arda Ünyay (As takıma yükseltildi)
  • Enes Emre Büyük (As takıma yükseltildi)
  • Nicolo Zaniolo (Kiralıktan döndü)
  • Victor Nelsson (Kiralıktan döndü)
  • Derrick Köhn (Kiralıktan döndü)
  • Kazımcan Karataş (Kiralıktan döndü)
  • Taylan Antalyalı (Kiralıktan döndü)
  • Halil Dervişoğlu (Kiralıktan döndü)
  • Mathias Ross (Kiralıktan döndü)
  • Siraçhan Nas (Kiralıktan döndü)
  • Eren Aydın (Kiralıktan döndü)
  • Batuhan Şen (Kiralıktan döndü)
  • Ali Efe Çördek (Kiralıktan döndü)
  • Baran Demiroğlu (Kiralıktan döndü)
  • Baran Aksaka (Kiralıktan döndü)
  • Ali Yeşilyurt (Kiralıktan döndü)
Galatasaray'da gidenler:

  • Frankowski
  • Mathias Ross
  • Taylan Antalyalı
  • Dries Mertens
  • Halil Dervişoğlu
  • Baran Demiroğlu
  • Atakan Ordu
  • Fernando Muslera
  • Kerem Demirbay
  • Alvaro Morata
