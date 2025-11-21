Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman canlı hangi kanalda?

Milli aranın sonrasında Trendyol Süper Lig tekrar başlıyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Gençlerbirliği’ni misafir edecek.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-kırmızılılar, derbi öncesinde kritik bir üç puanın izinde.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAATİ VE KANALI

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.

Müsabaka, RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak futbol tutkunlarıyla buluşacak.

Öte yandan Galatasaray’da Yunus Akgün, Osimhen, Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan’ın durumu belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Okan Buruk yönetimindeki hazırlık, taktik çalışmayla sona erdi.