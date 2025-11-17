Menü Kapat
17°
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik, cezalı? Galatasaray'da sakatlığı olan oyuncular

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadelenin öncesinde taraftarlar tarafından Galatasaray - Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik, cezalı olduğu araştırılmaya başlandı. Galatasaray'da sakatlık yaşayan futbolcuların listesi merak ediliyor.

17.11.2025
17.11.2025
Milli aranın ardından , 'in 13. haftası kapsamında 'ni ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda birçok futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Milli arada sakatlanan futbolculardan dolayı Gençlerbirliği karşılaşmasında Galatasaray rotasyona gitmek zorunda kalacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Gençlerbirliği maçında kimler yok, eksik, cezalı olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KİMLER YOK, EKSİK, CEZALI?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesinde iki takımda da birçok futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu'nun sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı bulunan futbolcuların yanı sıra sarı-kırmızılılarda ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da mücadelede forma giyemeyecek.

İlkay Gündoğan, Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu hakkında henüz Galatasaray tarafından resmi açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde yapılacak açıklamanın ardından üç futbolcunun durumunun netleşmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği'nde ise Peter Etebo, Abdullah Şahindere, Emirhan Ünal, Moussa Kybou ve Gökhan Akkan karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ SAKATLIKLAR

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında sakatlığı bulunan futbolcuların listesi şöyle:

Galatasaray:

  • İlkay Gündoğan (Maç günü durumu belli olacak)
  • Victor Osimhen (Maç günü durumu belli olacak)
  • Abdülkerim Bardakcı (Maç günü durumu belli olacak)
  • Yunus Akgün
  • Berkan Kutlu
Gençlerbirliği:

  • Peter Etebo
  • Abdullah Şahindere
  • Emirhan Ünal
  • Moussa Kybou
  • Gökhan Akkan
