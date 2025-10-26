Galatasaray Göztepe maç kadrosu, ilk 11! Torreira Galatasaray Göztepe maçında neden yok?

Süper Lig'de namağlup olarak liderliğini devam ettiren Galatasaray, bugün 5. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların orta sahasının yıldız oyuncusu Lucas Torreira forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maç kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor.

TORREİRA GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'nın babasının Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. Bodo/Glimt maçında takımını yalnız bırakmayarak sahaya çıkan Torreira mücadelenin ardından izin alarak ülkesine gitti.

Babasının sağlık durumu nedeniyle Uruguay'a giden Torreira, Galatasaray - Göztepe maçında forma giymeyecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yanı sıra Singo ve İlkay Gündoğan'da sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Göztepe tarafında ise İbrahim Sabra ve Allan Godoi'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da Galatasaray deplasmanında forma giymeyecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE İLK 11

Galatasaray - Göztepe maçında İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ve Lucas Torreira'nın ülkesinde olması nedeniyle Gabriel Sara'nın tekrardan ilk 11'e döndü. Mücadelenin ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Juan, Janderson