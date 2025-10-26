Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Göztepe maç kadrosu, ilk 11! Torreira Galatasaray Göztepe maçında neden yok?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında bugün Galatasaray ile Göztepe RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Torreira Galatasaray - Göztepe maçında neden yok, oynamıyor sorusu gündeme geldi. Galatasaray - Göztepe maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Göztepe maç kadrosu, ilk 11! Torreira Galatasaray Göztepe maçında neden yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
15:22
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
16:06

'de namağlup olarak liderliğini devam ettiren , bugün 5. sırada yer alan ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların orta sahasının yıldız oyuncusu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maç kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor.

Galatasaray Göztepe maç kadrosu, ilk 11! Torreira Galatasaray Göztepe maçında neden yok?

TORREİRA GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı 'nın babasının Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. Bodo/Glimt maçında takımını yalnız bırakmayarak sahaya çıkan Torreira mücadelenin ardından izin alarak ülkesine gitti.

Babasının sağlık durumu nedeniyle Uruguay'a giden Torreira, Galatasaray - Göztepe maçında forma giymeyecek.

Galatasaray Göztepe maç kadrosu, ilk 11! Torreira Galatasaray Göztepe maçında neden yok?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yanı sıra Singo ve 'da sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Göztepe tarafında ise İbrahim Sabra ve Allan Godoi'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da Galatasaray deplasmanında forma giymeyecek.

Galatasaray Göztepe maç kadrosu, ilk 11! Torreira Galatasaray Göztepe maçında neden yok?

GALATASARAY - GÖZTEPE İLK 11

Galatasaray - Göztepe maçında İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ve Lucas Torreira'nın ülkesinde olması nedeniyle Gabriel Sara'nın tekrardan ilk 11'e döndü. Mücadelenin ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Juan, Janderson

