Galatasaray Göztepe maç sonucu kaç kaç? Galatasaray geri döndü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında rakip oldu. Rams Park’ta oynanan maçı Galatasaray 3-1’lik sonuçla kazandı.
Göztepe, daha 6. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle skorda üstünlüğü sağladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 19. dakikada Osimhen’in golüyle eşitliği yakaladı.
Göztepe’de Bokele, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bıraktı.
Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Gabriel Sara, Galatasaray’ı öne geçiren golü attı.
Müsabakada son sözü ise 66. dakikada Mauro Icardi söyledi.
Bu neticeyle birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, 28 puanla liderliğini korudu.
Göztepe ise 16 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Trabzonspor’u ağırlayacak. İzmir temsilcisi ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek.