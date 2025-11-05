Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLK 8'E GİRERSE NE OLUR?

Yeni formatta Şampiyonlar Ligi’nde artık klasik 8 gruplu sistem bulunmuyor. 2024-2025 sezonuyla birlikte tüm takımlar tek bir lig tablosunda yer alıyor ve her ekip 8 farklı rakiple karşılaşıyor. Bu aşamanın sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırıyor. Böylece grup liderliği kavramı yerini puan sıralamasına bırakıyor.

Galatasaray eğer ilk 8 içinde yer almayı başarırsa, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bu aşamadan itibaren turnuva, iki maçlık (ev ve deplasman) eleme sistemiyle devam ediyor. Dolayısıyla sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda hem puanını hem averajını artırarak ilk 8’e girmeyi hedefliyor.

GALATASARAY İLK 8'E NASIL GİRER, NASIL DİREKT TUR ATLAR?

Galatasaray şu anda 2 galibiyetle 6 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. UEFA’nın yeni sistemine göre ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. Geçmiş sezon verilerine göre 18 ila 20 puan toplayan takımların bu seviyeye ulaşma şansı oldukça yüksek.

Bu doğrultuda Galatasaray’ın kalan 5 maçında en az 4 galibiyet veya 3 galibiyet ve 2 beraberlik düzeyinde bir performans göstermesi gerekiyor. 13 ila 17 puan aralığı ise takımı 9–24 sıralamasına taşıyıp play-off oynama hakkı kazandırabiliyor. 12 puanın altında kalan takımlar ise turnuvaya veda edebiliyor. Bu nedenle her puan, Galatasaray için büyük önem taşıyor.

GALATASARAY İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Ancak ikinci maçta Liverpool’u 1-0, üçüncü maçta Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti. Şu anda puan tablosunda 16. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarda puan kaybı yaşamaması halinde üst sıralara tırmanma şansına sahip.

İlk 8’e kalma ihtimalinde sadece puan değil, averaj, atılan gol sayısı, deplasmanda alınan galibiyetler, fair-play puanı ve UEFA kulüp katsayısı da belirleyici olacak. Bu nedenle Galatasaray’ın rakiplerine karşı farklı galibiyetler alması ve gol farkını artırması avantaj sağlayabilir.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Ajax deplasmanının ardından kalan 4 maçta Avrupa’daki kaderini belirleyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım’da sahasında Belçika temsilcisi R. Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ardından 9 Aralık’ta deplasmanda Monaco ile mücadele edecek.

Turnuvadaki son iki karşılaşmada ise Galatasaray, 21 Ocak’ta sahasında İspanya ekibi Atletico Madrid’i ağırlayacak ve 28 Ocak’ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, sarı-kırmızılı ekibin ilk 8 hedefi açısından belirleyici olacak.