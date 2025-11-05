Menü Kapat
Hava Durumu
16°
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatla birlikte grup aşaması kaldırıldı ve 36 takımlı lig sistemi getirildi. Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda 4. hafta itibarıyla 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ajax deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkarken kalan maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Yeni sistemde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Bu nedenle Galatasaray’ın kalan 4 maçında göstereceği performans büyük önem taşıyor.

Galatasaray ilk 8'e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!
, ’nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLK 8'E GİRERSE NE OLUR?

Yeni formatta ’nde artık klasik 8 gruplu sistem bulunmuyor. 2024-2025 sezonuyla birlikte tüm takımlar tek bir lig tablosunda yer alıyor ve her ekip 8 farklı rakiple karşılaşıyor. Bu aşamanın sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, doğrudan turuna adını yazdırıyor. Böylece grup liderliği kavramı yerini puan sıralamasına bırakıyor.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

Galatasaray eğer ilk 8 içinde yer almayı başarırsa, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bu aşamadan itibaren turnuva, iki maçlık (ev ve deplasman) eleme sistemiyle devam ediyor. Dolayısıyla sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda hem puanını hem averajını artırarak ilk 8’e girmeyi hedefliyor.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

GALATASARAY İLK 8'E NASIL GİRER, NASIL DİREKT TUR ATLAR?

Galatasaray şu anda 2 galibiyetle 6 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. UEFA’nın yeni sistemine göre ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. Geçmiş sezon verilerine göre 18 ila 20 puan toplayan takımların bu seviyeye ulaşma şansı oldukça yüksek.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

Bu doğrultuda Galatasaray’ın kalan 5 maçında en az 4 galibiyet veya 3 galibiyet ve 2 beraberlik düzeyinde bir performans göstermesi gerekiyor. 13 ila 17 puan aralığı ise takımı 9–24 sıralamasına taşıyıp play-off oynama hakkı kazandırabiliyor. 12 puanın altında kalan takımlar ise turnuvaya veda edebiliyor. Bu nedenle her puan, Galatasaray için büyük önem taşıyor.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

GALATASARAY İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Ancak ikinci maçta Liverpool’u 1-0, üçüncü maçta Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti. Şu anda puan tablosunda 16. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarda puan kaybı yaşamaması halinde üst sıralara tırmanma şansına sahip.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

İlk 8’e kalma ihtimalinde sadece puan değil, averaj, atılan gol sayısı, deplasmanda alınan galibiyetler, fair-play puanı ve UEFA kulüp katsayısı da belirleyici olacak. Bu nedenle Galatasaray’ın rakiplerine karşı farklı galibiyetler alması ve gol farkını artırması avantaj sağlayabilir.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Ajax deplasmanının ardından kalan 4 maçta Avrupa’daki kaderini belirleyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım’da sahasında Belçika temsilcisi R. Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ardından 9 Aralık’ta deplasmanda Monaco ile mücadele edecek.

Galatasaray ilk 8’e nasıl kalır? İşte ilk 8'e girmek için gerekli puan!

Turnuvadaki son iki karşılaşmada ise Galatasaray, 21 Ocak’ta sahasında İspanya ekibi Atletico Madrid’i ağırlayacak ve 28 Ocak’ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, sarı-kırmızılı ekibin ilk 8 hedefi açısından belirleyici olacak.

