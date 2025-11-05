Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kalan maçları! 4 maç daha oynanacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY'IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Maçın hakemliğini Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar oynadığı üç karşılaşmada 6 puan topladı. İlk maçta deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan temsilcimiz, ikinci haftada İstanbul’da Liverpool’u 1-0, üçüncü haftada ise Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.

Ajax ise ligde oynadığı üç maçta puan alamadı. Hollanda ekibi, ilk hafta sahasında Inter’e 2-0, ardından deplasmanda Olimpik Marsilya’ya 4-0 ve Chelsea’ye 5-1 yenildi. Bu sonuçlarla Ajax, Galatasaray karşısında gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Galatasaray bir sonraki maçında Union Saint-Gilloise takımını evinde ağırlayacak. Mücadele 25 Kasım’da İstanbul’da oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Galatasaray’ın Ajax deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçı daha bulunuyor. 25 Kasım’da deplasmanda R. Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 9 Aralık’ta Fransa temsilcisi AS Monaco ile deplasmanda oynayacak. 21 Ocak’ta sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek olan Galatasaray, 28 Ocak’ta ise İngiltere’nin güçlü takımı Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda elde edeceği sonuçlarla puan cetvelinde üst sıraları hedefleyecek. Galatasaray’ın kalan maçlardaki performansı, doğrudan son 16 turuna kalma veya play-off oynama şansını belirleyecek.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

2024-2025 sezonuyla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig usulü format uygulanıyor. Bu sistemde her takım 8 farklı rakiple mücadele ediyor. Lig aşaması sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off oynayarak son 16’ya kalma mücadelesi veriyor. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Galatasaray’ın doğrudan ilk 8’e kalabilmesi için en az 18 ila 20 puan toplaması gerektiği tahmin ediliyor. 13 ila 17 puan aralığı genellikle play-off için yeterli olurken, 12 puanın altındaki takımlar çoğu zaman eleniyor. Puan eşitliğinde ise averaj, atılan gol sayısı, deplasman galibiyetleri, fair-play puanı ve UEFA kulüp katsayısı sıralamayı belirliyor.