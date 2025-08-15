Galatasaray Karagümrük CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1'de canlı maç başlıyor

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’de 21. kez karşı karşıya geliyor. Ligdeki rekabette sarı-kırmızılılar galibiyet sayısında açık ara önde bulunuyor.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, müsabakayı televizyonlarının yanı sıra tablet, telefon ve bilgisayarlarından da izleyebilecek. Ayrıca TOD TV üzerinden de canlı yayın yapılacak. Mücadele futbolseverlere yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz şekilde aktarılacak.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 13 kez sahadan galip ayrılırken, Fatih Karagümrük yalnızca 2 kez kazanabildi. Beş mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine hiç yenilmedi.

Galatasaray Karagümrük karşılaşması bazı yabancı kanallardan da şifresiz olarak yayınlanacak. Bu kanallar arasında ABD’den fuboTV, Angola’dan ESPN 2 Africa, Bosna Hersek’ten Sport Klub 1 HR, Brezilya’dan Disney+ Premium Brazil, El Salvador’dan Disney+ Premium Norte, Fransa’dan beIN SPORTS 2 ve Rusya’dan Match! futbol 3 yer alıyor.

Galatasaray Karagümrük maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: fuboTV

fuboTV Angola: ESPN 2 Africa

ESPN 2 Africa Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Sport Klub 1 HR Brezilya: Disney+ Premium Brazil

Disney+ Premium Brazil El Salvador: Disney+ Premium Norte

Disney+ Premium Norte Fransa: beIN SPORTS 2

beIN SPORTS 2 Rusya: Match! futbol 3

Galatasaray’ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde:

Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük’ün ilk 11’i ise şu isimlerden oluşuyor:

Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

Galatasaray Karagümrük karşılaşmasını kaçak yayınlar üzerinden izlemek, yasalara aykırıdır. Kaçak yayın siteleri hem telif haklarını ihlal eder hem de izleyicilerin cihaz güvenliğini riske atar. Galatasaray Karagümrük kaçak maç link/linki gibi bu tür siteler üzerinden izleme yapmak, cihazlara virüs ve zararlı yazılımların bulaşmasına yol açabilir.

Galatasaray Karagümrük maçını izlemek için yalnızca resmi yayıncı Bein Sports 1 ve TOD TV kullanılmalıdır. Lisanslı yayıncılar üzerinden izlenen maçlar, hem yasal hem de güvenli bir izleme imkanı sağlar.

