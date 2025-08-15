Menü Kapat
Galatasaray Karagümrük CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1'de canlı maç başlıyor

Galatasaray Karagümrük canlı yayın ile ekranlara geliyor! Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takım lig tarihinde 21. kez mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde hiç yenilmedi. Son 7 lig maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Karagümrük ile oynadığı son karşılaşmalarda üstünlük kurdu. İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 21:04

ile , ’de 21. kez karşı karşıya geliyor. Ligdeki rekabette sarı-kırmızılılar galibiyet sayısında açık ara önde bulunuyor.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Galatasaray ile Fatih arasında oynanacak karşılaşma ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, müsabakayı televizyonlarının yanı sıra tablet, telefon ve bilgisayarlarından da izleyebilecek. Ayrıca TOD TV üzerinden de yapılacak. Mücadele futbolseverlere yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz şekilde aktarılacak.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 13 kez sahadan galip ayrılırken, Fatih Karagümrük yalnızca 2 kez kazanabildi. Beş mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine hiç yenilmedi.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Karagümrük karşılaşması bazı yabancı kanallardan da şifresiz olarak yayınlanacak. Bu kanallar arasında ABD’den fuboTV, Angola’dan ESPN 2 Africa, Bosna Hersek’ten Sport Klub 1 HR, Brezilya’dan Disney+ Premium Brazil, El Salvador’dan Disney+ Premium Norte, Fransa’dan 2 ve Rusya’dan Match! futbol 3 yer alıyor.

Galatasaray Karagümrük maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Angola: ESPN 2 Africa
  • Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR
  • Brezilya: Disney+ Premium Brazil
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Fransa: beIN SPORTS 2
  • Rusya: Match! futbol 3
GALATASARAY KARAGÜMRÜK HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük maçı Türkiye’de Bein Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports üyeliği bulunan izleyiciler, maçı televizyonlarından izleyebileceği gibi beIN Connect platformu üzerinden de takip edebilecek. Ayrıca TOD TV kullanıcıları da müsabakayı canlı olarak seyredebilir.

Resmi yayıncı platformlar üzerinden yapılacak yayınlar, lisanslı ve güvenli bir şekilde izleme imkânı sunuyor. Böylece Galatasaray Karagümrük maçı yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz olarak ekrana taşınacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Galatasaray’ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde:

Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük’ün ilk 11’i ise şu isimlerden oluşuyor:

Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray Karagümrük maçı, Türkiye’de Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri, televizyonlarının yanı sıra mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden de müsabakayı takip edebilecek. Ayrıca TOD TV kullanıcıları da karşılaşmayı internet üzerinden canlı izleyebilecek.

Futbolseverler, resmi yayıncılar aracılığıyla hem yüksek görüntü kalitesinde hem de güvenli bir şekilde Galatasaray Karagümrük maçını izleyebilir. Böylece yayın sırasında kesinti veya güvenlik riski yaşanmadan müsabaka takip edilebilecek.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK KAÇAK MAÇ

Galatasaray Karagümrük karşılaşmasını kaçak yayınlar üzerinden izlemek, yasalara aykırıdır. Kaçak yayın siteleri hem telif haklarını ihlal eder hem de izleyicilerin cihaz güvenliğini riske atar. Galatasaray Karagümrük kaçak maç link/linki gibi bu tür siteler üzerinden izleme yapmak, cihazlara virüs ve zararlı yazılımların bulaşmasına yol açabilir.

Galatasaray Karagümrük maçını izlemek için yalnızca resmi yayıncı Bein Sports 1 ve TOD TV kullanılmalıdır. Lisanslı yayıncılar üzerinden izlenen maçlar, hem yasal hem de güvenli bir izleme imkanı sağlar.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Türkiye’de yaşayan futbolseverler, Bein Sports 1 kanalına abone olarak Galatasaray Karagümrük maçını canlı izleyebilir. Ayrıca beIN Connect uygulaması ve TOD TV üzerinden internet bağlantısıyla da Galatasaray Karagümrük maçı takip edilebilir.

Yurt dışında yaşayan izleyiciler ise ülkelerine göre yayın haklarına sahip kanallardan Galatasaray Karagümrük maçını seyredebilir. Yabancı kanallardan şifresiz yayın yapanlar, yalnızca kendi bölgelerinde geçerli lisansla maçın yayınına erişebilir.

