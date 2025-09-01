Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı 2. mücadelede İngiliz ekibi Liverpool ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Liverpool maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları da gündeme geldi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
09:58
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
09:58

Bu sezon ülkemizi 'nde temsil edecek olan 'ın rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kapsamında evinde ilk olarak ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Liverpool maçı 30 Eylül 2025 tarihinde oynanacak.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Liverpool maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşma biletlerini maç tarihinden 3-4 gün önce satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Liverpool maçı biletlerinin 26 Eylül 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının, satış duyurusuyla birlikte açıklanması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinin ise şöyle olmuştu:

  • Premium: 18.000 TL
  • Delux: 17.000 TL
  • Lux: 16.000 TL
  • Classic: 15.000 TL
  • Kategori 1: 10.000 TL
  • Kategori 2: 9.000 TL
  • Kategori 3: 8.000 TL
  • Kategori 4: 7.000 TL
  • Kategori 5: 6.500 TL
  • Kategori 6: 5.500 TL
  • Kategori 7: 5.000 TL
  • Kategori 8: 4.000 TL
  • Kategori 9: 3.000 TL
  • Kategori 10: 1.500 TL
  • Kategori 11: 1.350 TL
  • Misafir: 1.350 TL
