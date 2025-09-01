Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kapsamında evinde ilk olarak Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Liverpool maçı 30 Eylül 2025 tarihinde oynanacak.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Liverpool maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşma biletlerini maç tarihinden 3-4 gün önce satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Liverpool maçı biletlerinin 26 Eylül 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının, satış duyurusuyla birlikte açıklanması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: