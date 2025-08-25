Menü Kapat
Galatasaray Rizespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 30 Ağustos'ta gerekleştirilecek

Galatasaray bu hafta Süper Lig kapsamında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma 30 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Taraftarlar sarı-kırmızılı kulüpten gelecek bilet duyurusu açıklamasını bekliyor.

Galatasaray Rizespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 30 Ağustos'ta gerekleştirilecek
Son şampiyon , Trendyol 'de oynadığı ilk 3 maçın hepsinde galibiyet alarak seri yakaladı. Sarı-kırmızılılar bu hafta ise kendi evinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede Galatasaray galibiyet alarak seriyi 4'e çıkarmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesinden dolayı ligde sadece 2 maç oynadı. Bu iki karşılaşmada birer beraberlik ve mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından kritik karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Rizespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 30 Ağustos'ta gerekleştirilecek

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasının biletleri 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te GSPlus Premium kart sahipleri için satışa çıktı. 26 ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'ten itibaren GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri için satışa çıkacak.

GS logolu Passo Taraftar kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden ise biletler 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Galatasaray Rizespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 30 Ağustos'ta gerekleştirilecek

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının da açıklandı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

  • Premium: 18.000 TL
  • Delux: 17.000 TL
  • Lux: 16.000 TL
  • Classic: 15.000 TL
  • Kategori 1: 10.000 TL
  • Kategori 2: 9.000 TL
  • Kategori 3: 8.000 TL
  • Kategori 4: 7.000 TL
  • Kategori 5: 6.500 TL
  • Kategori 6: 5.500 TL
  • Kategori 7: 5.000 TL
  • Kategori 8: 4.000 TL
  • Kategori 9: 3.000 TL
  • Kategori 10: 1.500 TL
  • Kategori 11: 1.350 TL
  • Misafir 1.350 TL
