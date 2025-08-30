Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Galatasaray bugün Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın detayları belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 21:00

'de 4. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında , bugün ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının canlı nereden izleneceği, hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı duyuruldu.

Galatasaray Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmanın 3'ünde de galibiyet alarak seri yakaladı. Çaykur Rizespor ise 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar güncel puan tablosunda 1. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise maç eksiğiyle 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.30'da başlayacak.

Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Kritik mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar'ın yer alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Atilla Karaoğlan ise mücadelede VAR koltuğunda oturacak.

Galatasaray Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını taraftarlar beIN Sports 1 erkanlarından izleyebilecekler. Galatasaray karşılaşmada galibiyet alırsa hem seriyi devam ettirecek hem de 1. sırada olmayı garantileyecek. Çaykur Rizespor ligde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#galatasaray
#çaykur rizespor
#süper lig
#canlı yayın
#beın sports
#Maç Takvimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.