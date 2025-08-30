Galatasaray Rizespor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının canlı nereden izleneceği, hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı duyuruldu.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmanın 3'ünde de galibiyet alarak seri yakaladı. Çaykur Rizespor ise 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar güncel puan tablosunda 1. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise maç eksiğiyle 13. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Kritik mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar'ın yer alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Atilla Karaoğlan ise mücadelede VAR koltuğunda oturacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını taraftarlar beIN Sports 1 erkanlarından izleyebilecekler. Galatasaray karşılaşmada galibiyet alırsa hem seriyi devam ettirecek hem de 1. sırada olmayı garantileyecek. Çaykur Rizespor ligde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.