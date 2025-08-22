Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na ne zaman katılacak, hangi aşamada? 1. eleme turu kuraları çekildi

2025-2026 Sezonunda yeni formatı ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. 21 Ağustos Perşembe günü çekilen 1. eleme turu kura çekiminin ardından eleme turlarındaki eşleşmeler netleşti.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA NE ZAMAN KATILACAK?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor gibi takımlar Türkiye Kupası'na direkt olarak grup aşamasından katılacak.

Alt liglerdeki takımlar eleme turları ile kupa yarışına başlarken Avrupa'ya gidecek olan takımlar grup aşamalarında mücadeleye dahil oluyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamalarında dahil olacak. Takvime göre ZTK grup aşaması 1. maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde yapılırken ikinci maçlar 13-14-15 Ocak tarihlerinde yapılacak. ZTK grup aşaması 3. maçları 3-4-5 Şubat, dördüncü maçları ise 3-4-5 Mart tarihlerinde yapılacak.

GALATASARAY ZTK'DA NEDEN YOK?

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, ZTK'ya grup aşamasında katılacak. Grup aşaması, dört maçlık periyotlarla 23 Aralık 2025 – 5 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. alt lig ve amatör/süper lig dışı takımlar eleme turları ile mücadeleye başlarken Avrupa'da mücadele eden takımlar bu aşamaları atlayarak direkt olarak grup aşamasından başlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Samsunspor ZTK'ya direkt olarak grup aşamalarından katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR ELEME EŞLEŞMELERİ 2025

Türkiye Kupası, 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. Dün yapılan kura çekimi sonrasında 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünürken çekilecek kura sonucunda her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar ortaya çıkacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplamda 4 maç yapacak. Karşılaşmaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup maçları sonrasında gruplarını 2. sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olarak toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup 2.si seri başı olarak yer alacak ve seri başı takımlarının sahasında maçlar oynanacak. Kura çekiminin ardından ise yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi olan takımlar belirlenecek.