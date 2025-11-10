Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kale vuruşundan ofsayt olur mu?

Dün Kocaelispor Galatasaray arasında oynanan lig maçı sonrasında Osimhen'in iptal edilen golü ofsayt mı merak edildi. Binlerce taraftarın tepki verdiği gol sonrasında kale vuruşundan ofsayt olur mu araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kale vuruşundan ofsayt olur mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 11:15

Trendyol 'de dün akşam oynanan maçında iptal edilen gol dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar ise kaleciden gelen top olur mu araştırmasına başladı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT MI?

Maçın 83. dakikasında sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kale vuruşundan ofsayt olur mu?

KALECİ VURUŞUNDAN OFSAYT OLUR MU?

Müsabakanı 83. dakikasında Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, rakip ağları sarstı. VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti. Fytbolun Ofsayt Kuralı (IFAB Laws of the Game – Law 11)’de açıkça belirtilmiştir. Kural diyor ki:

"Bir oyuncu, doğrudan bir kale vuruşundan, taç atışından veya köşe vuruşundan ofsayt pozisyonunda olsa bile ofsayt olarak cezalandırılmaz."

Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kale vuruşundan ofsayt olur mu?

KALECİDEN GELEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Kurallarda yer alan bilgi ise şöyle:

"Rakibin şu durumlarda topu oynayarak veya rakibin oyununa müdahale ederek avantaj elde etmesi:

kale direğine, üst direğe, maç görevlisine veya bir rakibe çarparak geri dönen veya seken top

herhangi bir rakip tarafından kasıtlı olarak kurtarılmış

*Topun 'oynandığı' veya 'dokunduğu' ilk temas noktası kullanılmalıdır.; ancak top kaleci tarafından atıldığında son temas noktası kullanılmalıdır.

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncunun, kasıtlı olarak topla oynayan (kasıtlı elle oynama dahil) rakibinden topu alması, herhangi bir rakip tarafından kasıtlı olarak kurtarılmadığı sürece avantaj elde ettiği düşünülmez.

*'Kasıtlı oyun' (kasıtlı elle oynama hariç), bir oyuncunun topu kontrol etme olasılığına sahip olduğu durumdur:

topu bir takım arkadaşına paslamak;

topun kontrolünü ele geçirmek; veya

topu temizlemek (örneğin tekmelemek veya kafayla vurmak)"

ETİKETLER
#galatasaray
#kocaelispor
#süper lig
#var
#ofsayt
#Gol İptali
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.