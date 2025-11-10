Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Kale vuruşundan ofsayt olur mu?

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray Kocaelispor maçında iptal edilen gol dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar ise kaleciden gelen top ofsayt olur mu araştırmasına başladı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT MI?

Maçın 83. dakikasında sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

KALECİ VURUŞUNDAN OFSAYT OLUR MU?

Müsabakanı 83. dakikasında Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, rakip ağları sarstı. VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti. Fytbolun Ofsayt Kuralı (IFAB Laws of the Game – Law 11)’de açıkça belirtilmiştir. Kural diyor ki:

"Bir oyuncu, doğrudan bir kale vuruşundan, taç atışından veya köşe vuruşundan ofsayt pozisyonunda olsa bile ofsayt olarak cezalandırılmaz."

KALECİDEN GELEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Kurallarda yer alan bilgi ise şöyle:

"Rakibin şu durumlarda topu oynayarak veya rakibin oyununa müdahale ederek avantaj elde etmesi:

kale direğine, üst direğe, maç görevlisine veya bir rakibe çarparak geri dönen veya seken top

herhangi bir rakip tarafından kasıtlı olarak kurtarılmış

*Topun 'oynandığı' veya 'dokunduğu' ilk temas noktası kullanılmalıdır.; ancak top kaleci tarafından atıldığında son temas noktası kullanılmalıdır.

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncunun, kasıtlı olarak topla oynayan (kasıtlı elle oynama dahil) rakibinden topu alması, herhangi bir rakip tarafından kasıtlı olarak kurtarılmadığı sürece avantaj elde ettiği düşünülmez.

*'Kasıtlı oyun' (kasıtlı elle oynama hariç), bir oyuncunun topu kontrol etme olasılığına sahip olduğu durumdur:

topu bir takım arkadaşına paslamak;

topun kontrolünü ele geçirmek; veya

topu temizlemek (örneğin tekmelemek veya kafayla vurmak)"