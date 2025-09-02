Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi isim listesi (2025-2026)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, kadro bildiriminde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, transfer edilen yeni oyuncuları da yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU 2025

Galatasaray, UEFA’ya iletilecek isim listesinde birçok yıldız futbolcuyu bulunduracak. Takımın kadrosunda yer alması beklenen futbolcular arasında Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Singo, Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı gibi dikkat çeken oyuncular bulunuyor. Yeni transferler arasında öne çıkan Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır’ın da kadroya dahil edilmesi için süreç hızlandırıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA’ya kadro bildirimini 2 Eylül’ün son saatlerinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Kadronun netleşmesinin ardından takım, lig aşamasında zorlu bir fikstürle mücadele edecek.

UEFA İSİM LİSTESİ GALATASARAY KİMLER VAR?

UEFA’ya bildirilecek kadroda hem tecrübeli hem de yeni transfer oyuncular yer alacak. Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi hücum hattındaki önemli isimler hücum hattında yer alacak. Defans hattında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın yanı sıra Wilfried Singo’nun bulunması beklenen kadro, orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina gibi isimler de yer alıyor. Kalede ise transfer edilen Uğurcan Çakır’ın yer alması planlanıyor.

GALATASARAY UEFA LİSTESİ 2025

Galatasaray, UEFA listesine bildireceği isimleri 2 Eylül 2025’in son saatlerinde kesinleştirecek. Kadroda yer alan futbolcuların büyük bölümü, lig aşamasında yoğun fikstürde forma giyecek. Özellikle Avrupa deneyimine sahip transferlerin listeye yetiştirilmesi için kulüp yoğun bir mesai yürütüyor.

UEFA’nın belirlediği takvime göre, Şampiyonlar Ligi kadroları için son bildirim tarihi 2 Eylül 2025 saat 01.00. Galatasaray da bu tarihe kadar gerekli resmi işlemleri tamamlayarak kadrosunu UEFA’ya bildirecek. Liste resmileştiğinde, sarı-kırmızılıların yeni sezon Avrupa serüveninde hangi oyuncularla mücadele edeceği kesinleşmiş olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNİ VERDİ Mİ, UEFA İSİM LİSTESİNİ NE ZAMAN VERECEK?

Galatasaray, henüz UEFA isim listesini resmi olarak bildirmedi. Takımın listeyi 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar UEFA’ya iletmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra resmi kadro açıklanacak.

Sarı-kırmızılı takım, ilk karşılaşmasını 18 Eylül 2025’te deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak, son maçını ise 28 Ocak 2026’da Manchester City’ye karşı yapacak.