Gaziantep Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Talisca ve en Nesiri’nin gecesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.
Müsabakayı Fenerbahçe 4-0’lık sonuçla kazandı.
Sarı-lacivertliler, daha 5. dakikada En-Nesyri ile öne geçti.
Dakikalar 21’i gösterdiğinde Faslı forvet yeniden sahne aldı ve skoru 2-0’a taşıdı.
Mücadelenin üçüncü golünü, oyuna sonradan dahil olan Talisca kaydetti ve 81. dakikada fark 3’e yükseldi.
Gaziantep FK’da 86. dakikada Abena kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada son sözü ise 88. dakikada Anderson Talisca söyledi.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 22’ye yükseltti ve zirveyi 6 puan farkla takip etmeyi sürdürdü.
Burak Yılmaz’ın ekibi ise 17 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek.
Gaziantep FK ise Alanyaspor’a misafir olacak.