Benim Sayfam
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Gaziantep Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Talisca ve en Nesiri’nin gecesi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Talisca ve en Nesiri’nin yıldızlaştığı gecede sarı lacivertliler 4-0 kazandı.

Gaziantep Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Talisca ve en Nesiri’nin gecesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 22:09

, ’in 10. haftasında ile deplasmanda karşılaştı.

Müsabakayı Fenerbahçe 4-0’lık sonuçla kazandı.

Sarı-lacivertliler, daha 5. dakikada ile öne geçti.

Gaziantep Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Talisca ve en Nesiri’nin gecesi

Dakikalar 21’i gösterdiğinde Faslı forvet yeniden sahne aldı ve skoru 2-0’a taşıdı.

Mücadelenin üçüncü golünü, oyuna sonradan dahil olan kaydetti ve 81. dakikada fark 3’e yükseldi.

Gaziantep FK’da 86. dakikada Abena kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada son sözü ise 88. dakikada Anderson Talisca söyledi.

Gaziantep Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Talisca ve en Nesiri’nin gecesi

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 22’ye yükseltti ve zirveyi 6 puan farkla takip etmeyi sürdürdü.

Burak Yılmaz’ın ekibi ise 17 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta ile deplasmanda mücadele edecek.

Gaziantep FK ise ’a misafir olacak.

#beşiktaş
#süper lig
#Alanyaspor
#gaziantep fk
#talisca
#en-nesyri
#Fenerbahçe
#Aktüel
