Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe Süper Lig'de bugün (27 Ekim 2025 Pazartesi) 10. maçına Gaziantep FK karşısında çıkıyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele açıklanan bilgilere göre saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig kapsamında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 19 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde güncel olarak 3. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğinde ilerleyen Gaziantep FK ise bu sezon 9 maçta 5 galibiyet ile ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. 17 puan toplayarak sezona başarılı bir başlangıç yapan Gaziantep FK, 5. sırada bulunuyor.

İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de mücadele öncesinde 4 futbolcunun eksikliği bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ise sakatlığından dolayı mücadelede oynamayacak.

Fenerbahçe tarafından açıklanan Gaziantep FK maçı kadrosu şöyle:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."

Ev sahibi ekip Gaziantep FK'da ise Salem M'Bakata ve Ali Mevran Ablak'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da mücadelede forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Milan Skriniar'ın tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Slovakyalı yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta Süper Lig kapsamında oynanan Karagümrük mücadelesinde sarı kart cezalısı olduğu için forma giymemişti.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Gaziantep FK: Burak, Arda, Tayyip, Rodrigues, Perez, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri