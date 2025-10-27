Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının son maçları kapsamında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda 4 futbolcu yer almadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 15:50

'de bugün (27 Ekim 2025 Pazartesi) 10. maçına karşısında çıkıyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele açıklanan bilgilere göre saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig kapsamında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 19 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde güncel olarak 3. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğinde ilerleyen Gaziantep FK ise bu sezon 9 maçta 5 galibiyet ile ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. 17 puan toplayarak sezona başarılı bir başlangıç yapan Gaziantep FK, 5. sırada bulunuyor.

İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe , muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de mücadele öncesinde 4 futbolcunun eksikliği bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ise sakatlığından dolayı mücadelede oynamayacak.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe tarafından açıklanan Gaziantep FK maçı kadrosu şöyle:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."

Ev sahibi ekip Gaziantep FK'da ise Salem M'Bakata ve Ali Mevran Ablak'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da mücadelede forma giyemeyecek.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Milan Skriniar'ın tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Slovakyalı yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta Süper Lig kapsamında oynanan Karagümrük mücadelesinde sarı kart cezalısı olduğu için forma giymemişti.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Gaziantep FB muhtemel ilk 11'leri

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Gaziantep FK: Burak, Arda, Tayyip, Rodrigues, Perez, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#gaziantep fk
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel Ilk 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.