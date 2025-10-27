Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu araştırılmaya başlandı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacakken, AVAR'da Deniz Caner Özaral yer alacak.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Atilla Karaoğlan'ın babası eski futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007 yılında başlayan Atilla Karaoğlan, Süper Lig'de ise ilk maçını 26 Ağustos 2019 yılında yönetti. FIFA hakemi olarak ise 2023 yılından beri görev almaktadır.

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE KARNESİ

Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 21 maçında görev aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-lacivertliler toplam 53 sarı ve 1 kırmızı kart görürken, 10 penaltı kullandı.

ATİLLA KARAOĞLAN'IN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği son 5 Fenerbahçe maçının tarihi, sonucu ve kart istatistikleri şöyle: