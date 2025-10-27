Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 10. haftası kapsamında bugün (27 Ekim 2025 Pazartesi) oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Taraftarlar tarafından Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi ve yönettiği maçlar merak ediliyor.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?
'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmada düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacakken, AVAR'da Deniz Caner Özaral yer alacak.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Atilla Karaoğlan'ın babası eski futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007 yılında başlayan Atilla Karaoğlan, Süper Lig'de ise ilk maçını 26 Ağustos 2019 yılında yönetti. FIFA hakemi olarak ise 2023 yılından beri görev almaktadır.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE KARNESİ

Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 21 maçında görev aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-lacivertliler toplam 53 sarı ve 1 kırmızı kart görürken, 10 penaltı kullandı.

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hakemi kim? Atilla Karaoğlan kimdir, Fenerbahçe karnesi?

ATİLLA KARAOĞLAN'IN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği son 5 Fenerbahçe maçının tarihi, sonucu ve kart istatistikleri şöyle:

  • 28.03.2025 | Süper Lig | Bodrum FK 2:4 Fenerbahçe | Sarı Kart: 2:1 | Sarıdan-Kırmızı Kart: 0:0 | Kırmızı Kart: 0:0 | Penaltı: 1:2
  • 26.01.2025 | Süper Lig | Fenerbahçe 3:2 Göztepe | Sarı Kart: 3:2 | Sarıdan-Kırmızı Kart: 0:0 | Kırmızı Kart: 0:0 | Penaltı: 0:0
  • 21.09.2024 | Süper Lig | Fenerbahçe 1:3 Galatasaray | Sarı Kart: 3:6 | Sarıdan-Kırmızı Kart: 0:0 | Kırmızı Kart: 0:0 | Penaltı: 1:0
  • 10.08.2024 | Süper Lig | Fenerbahçe 1:0 Adana Demirspor | Sarı Kart: 2:2 | Sarıdan-Kırmızı Kart: 0:0 | Kırmızı Kart: 0:0 | Penaltı: 0:0
  • 02.03.2024 | Süper Lig | Hatayspor 0:2 Fenerbahçe | Sarı Kart: 1:5 | Sarıdan-Kırmızı Kart: 0:0 | Kırmızı Kart: 0:0 | Penaltı: 0:0
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Atilla Karaoğlan
#Fenerbahçe
#Maç Hakemi
#Aktüel
