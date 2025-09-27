Gaziantep FK Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Gol düellosu

Samsunspor, 4. dakikada Van Drongelen ile üstünlük sağladı. Karadeniz temsilcisi, 19. dakikada Ndiaye ile farkı 2’ye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Lungoyi’nin attığı golle umutlandı.

Samsunspor’da ilk devrenin uzatma anlarında Ndiaye kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın sonucunu belirleyen gol 75. dakikada Abena’dan geldi.

Bu neticeyle birlikte Samsunspor’un puanı 12 oldu. Gaziantep FK ise 11 puana yükseldi.

Samsunspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Gaziantep FK ise dış sahada Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.