 | Hüseyin Bahcivan

Gaziantep yangın son dakika nerede çıktı? İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Bugün akşam saatlerinde Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Vatandaşlar tarafından Gaziantep yangın son dakika nerede çıktığı ve durumu merak ediliyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 17:17

17 Ağustos 2025 Pazar günü 'in 2. 'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Vatandaşlar tarafından Gaziantep yangın son dakika nerede çıktığı ise araştırılıyor.

GAZİANTEP YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?

Gaziantep'de çıkan yangın yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

GAZİANTEP YANGIN SON DAKİKA DURUMU

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye 30 itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın geri dönüşüm tesisinin yanındaki halı fabrikasına da sıçradı. Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçlarının da destek verdiği çalışmalar devam ediyor.

