Gazze’ye giden gemilerin isimleri! Sumud Filosu’na katılan Türkler gündemde

Dünyanın gündeminde yer alan Sumud Filosu, İsrail'in müdahalesi ile karşılaşırken alıkoymalar yaşandı.

GAZZE'YE GİDEN GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail’in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

Filodan Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başardı. Fakat Gazze'ye ulaşmak için az bir mesafe kalmışken gemi, İsrail askerleri tarafından alıkonulmuştu.

SUMUD FİLOSUNA KATILAN TÜRKLERİN İSİMLERİ

Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısı 37'ye yükseldi. İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülen aktivistlerin son durumları yakından takip ediliyor.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu öğrenilirken Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu paylaşıldı. Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.