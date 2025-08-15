Geçici vergi uzatıldı mı 2025 2. dönem? Son ödeme tarihi

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan vergi takvimine göre geçici vergi 2. dönem ödeme tarihi belli oldu. Nisan Mayıs Haziran geçici vergi ödemelerinde süreç devam ederken herhangi bir uzatılma kararı bulunmuyor.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI 2025 2. DÖNEM?

Ocak-Haziran 2025 dönemine ait geçici vergi beyannamesi 1 Temmuz ile 18 Ağustos aralığında verilirken, tahakkuk eden vergi 18 Ağustos Pazartesi günü akşamına kadar ödenmelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugünü içeren yükümlülük dönemi arasında Gelir Geçici Vergisi Beyan ve Ödemesi yer alıyor.

2025 II. Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) aralığı 1 Temmuz ile 18 Ağustos olarak belirlenirken şu an için herhangi bir uzatılma durumu bulunmuyor. Bazı zamanlar sosyal medyada dönemin uzatıldığına dair asılsız bilgiler paylaşırken resmi kaynaklarda tarih uzatılma durumuna ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor. 2025 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi son günü 18 Ağustos olarak belirlendi.