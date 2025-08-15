Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Geçici vergi uzatıldı mı 2025 2. dönem? Son ödeme tarihi

Gelir Geçici Vergisi Beyan ve Ödemesi tarihi vatandaşın gündeminde. 1 Temmuz ile 18 Ağustos ödeme tarihi olarak belirlenirken vatandaşlar sosyal medyada yer alan asılsız iddialar sonrası geçici vergi son ödeme tarihini araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Geçici vergi uzatıldı mı 2025 2. dönem? Son ödeme tarihi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:40

resmi internet sitesinde yer alan vergi takvimine göre geçici vergi 2. dönem ödeme tarihi belli oldu. Nisan Mayıs Haziran geçici vergi ödemelerinde süreç devam ederken herhangi bir uzatılma kararı bulunmuyor.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI 2025 2. DÖNEM?

Ocak-Haziran dönemine ait geçici vergi beyannamesi 1 Temmuz ile 18 Ağustos aralığında verilirken, tahakkuk eden vergi 18 Ağustos Pazartesi günü akşamına kadar ödenmelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugünü içeren yükümlülük dönemi arasında Gelir Geçici Vergisi Beyan ve Ödemesi yer alıyor.

Geçici vergi uzatıldı mı 2025 2. dönem? Son ödeme tarihi

2025 II. Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) aralığı 1 Temmuz ile 18 Ağustos olarak belirlenirken şu an için herhangi bir uzatılma durumu bulunmuyor. Bazı zamanlar sosyal medyada dönemin uzatıldığına dair asılsız bilgiler paylaşırken resmi kaynaklarda tarih uzatılma durumuna ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor. 2025 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi son günü 18 Ağustos olarak belirlendi.

ETİKETLER
#gelir idaresi başkanlığı
#2025
#Geçici Vergi
#Vergi Takvimi
#Beyan Ve Ödeme
#Vergi Ödeme Tarihi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.