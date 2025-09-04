Menü Kapat
Hava Durumu
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı? Son dakika bağlantı problemleri yaşanıyor

Bugün saat 9.50 sıralarından beri Google servislerinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya platformlarından Google ve YouTube'a erişim sağlayamadıklarını belirtiyorlar. Yaşanan problemin ardından Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı sorusu gündeme geldi.

Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı? Son dakika bağlantı problemleri yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:05

Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan 'da bugün bazı erişim problemleri meydana geldi. Sabah saat 09.50 sıralarında başlayan problemden dolayı kullanıcılar arama motorunu hala kullanamıyor.

Google arama motoru haricinde firmanın sahip olduğu Gmail, gibi servislere de erişim sağlanamıyor. Vatandaşlar tarafından Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı? Son dakika bağlantı problemleri yaşanıyor

GOOGLE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ, YASAKLANDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Google'a uygulanmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor.

Google'da yaşanan problem sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yaşanıyor. Platformların hata raporunu raporlayan Downdetector'un aktardığı bilgilere göre erişim sorunu Bulgaristan'da da yaşanıyor.

Yaşanan problemin teknik bir arızadan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı? Son dakika bağlantı problemleri yaşanıyor

YOUTUBE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ, YASAKLANDI MI?

BTK tarafından açıklanan bilgilere göre YouTube'a da uygulanmış herhangi bir karar yer almıyor. Aynı Google'da olduğu gibi erişim probleminin teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.

