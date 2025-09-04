Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı? Son dakika bağlantı problemleri yaşanıyor

Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google'da bugün bazı erişim problemleri meydana geldi. Sabah saat 09.50 sıralarında başlayan problemden dolayı kullanıcılar arama motorunu hala kullanamıyor.

Google arama motoru haricinde firmanın sahip olduğu Gmail, YouTube gibi servislere de erişim sağlanamıyor. Vatandaşlar tarafından Google, YouTube erişim engeli mi geldi, yasaklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

GOOGLE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ, YASAKLANDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Google'a uygulanmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor.

Google'da yaşanan problem sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yaşanıyor. Platformların hata raporunu raporlayan Downdetector'un aktardığı bilgilere göre erişim sorunu Bulgaristan'da da yaşanıyor.

Yaşanan problemin teknik bir arızadan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

YOUTUBE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ, YASAKLANDI MI?

BTK tarafından açıklanan bilgilere göre YouTube'a da uygulanmış herhangi bir karar yer almıyor. Aynı Google'da olduğu gibi erişim probleminin teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.