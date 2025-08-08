GPT-5 ücretli mi, ücretsiz mi? Chat GPT-5 nasıl kullanılır?

OpenAI tarafından geliştirilen Chat GPT 5 artık sizlerle! Uzun süredir beklenen yapay zeka modeli artık doktora düzeyinde uzmanlık sunarken daha hızlı, kullanışlı ve akıllı olduğunu söylüyor. Dünyanın her yerinde kullanılan yapay zeka araçlarından en sık tercih edileni Chat GPT yeni sürümü ile kullanıcı karşısına çıktı.

GPT-5 ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

"Düşünme özelliği olan ve şu ana kadarki en akıllı, en hızlı, en kullanışlı modelimiz. Herkesin kullanımına açık." sözleri ile yeni GPT 5 duyuruldu.

2025 yaz güncellemesi ile karşımıza çıkan Chat GPT 5 kısa sürede beğeni topladı. Önceki konuşmaların ayrıntılarını daha net hatırlayarak konuşmalarda akıcılığı sağlıyor, cümle yapıları daha insan günlük diline uygun, gereksiz tekrarı azaltıyor. Yeni sürüm farklı kaynaklardan bilgiler toplayarak daha doğru bilgiler sunuyor. İzin vermen durumunda Web'den güncel bilgiye erişiyor ve cevaplarını destekliyor. Chat GPT 5, ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

CHAT GPT 5 NASIL KULLANILIR?

Görsel ve metin ile beraber ilişkili analiz yeteneği geliştirilen GPT 5, çok adımlı problemleri daha kısa sürede çözüyor, karışık verileri daha kolay çözümlüyor. Şiir, hikaye gibi üretimlerde daha başarılı olan GPT 5, istediğin konuşma şekline kolay uyum sağlıyor. Yeni sürüm direkt olarak kullanıcılar entegre edildi. Uygulama veya Web sitesi üzerinden Chat GPT'yi açtığınız anda GPT5 sizi karşılıyor. Verimli kullanmak için net sorular sormalı ve detay vermelisiniz. Talimatlar vererek daha detaylı yardım alman mümkün. Yardım istediğin konu hakkında GPT'ye rol vermeyi unutma. Örneğin "Sen bir doktorsun, reklamcısın, editörsün" gibi roller yükleyerek istediğin alanda uzman düşünmesini sağlayabilirsin.

CHAT GPT 5 ÖZELLİKLERİ, YENİLİKLERİ NELER?

Chat GPT 5 ile sunulan yeni özellikler beğeni topladı. GPT artık daha akıllı, hızlı ve uzman! İşte yeni sürümle gelen yenilikler:

Anlama yeteneği daha gelişmiş

Uzun sohbetlerde konu bağlamlarını korumak

Cevaplar daha akıcı ve anlaşılır

İstediğin üsluba uygun sohbet seçeneği

Metin ile görseli beraber detaylı yorumlayabilme

Şiir, sosyal medya içeriği, slogan, içeriklerde yenilikçi üretimler

Çok adımlı problemleri kısa sürede çözebilme

Ayrı konuşmada önceki mesajlarını daha net hatırlayarak yeni sohbette konuşabilmek

Talimatlarını unutmaz

Daha hızlı cevap verme yeteneği.