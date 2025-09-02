Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Gürsel Tekin kimdir, aslen nereli? İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak geçen Gürsel Tekin'in görevleri ve eğitimi

CHP'nin İstanbul Kongresinin iptal edilmesinin üzerine Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Çelik yerine geçici olarak İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin kimdir, aslen nereli merak edilirken özel hayatı ve ne mezunu olduğu da gündeme taşındı. Gürsel Tekin'in gündem olmasının üzerine evli olup olmadığı ve eşi de merak konusu haline geldi.

Gürsel Tekin kimdir, aslen nereli? İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak geçen Gürsel Tekin'in görevleri ve eğitimi
02.09.2025
02.09.2025
saat ikonu 15:53

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için dava açılırken mahkeme tarafından Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınması kararı verildi.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

17 Haziran 1964 tarihinde Göl'de doğan isim Türk siyasetçi ve eski CHP milletvekilidir. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak meclise girmiş, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 13 Şubat 2024'te Sosyal Medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'nden ettiğini duyurmuştu.

Gürsel Tekin kimdir, aslen nereli? İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak geçen Gürsel Tekin'in görevleri ve eğitimi

GÜRSEL TEKİN NE MEZUNU?

Lise öğrenimine Kars'ta başlayan Gürsel Tekin, 1981 senesinde Kars Alpaslan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı fakat tamamlayamadı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle İstanbul'a taşındı ve Kadıköy'de garson olarak çalışmaya başladı.

Gürsel Tekin kimdir, aslen nereli? İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak geçen Gürsel Tekin'in görevleri ve eğitimi

GÜRSEL TEKİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1989 – SHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi

1994 – Yeniden SHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi

1995 – Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi (SHP–CHP birleşmesinden sonra)

1997 – CHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi (1999 ve 2004 seçimlerinde de seçildi)

2004 – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi

2002-2005 – CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

2007 – CHP İstanbul İl Başkanı (Şinasi Öktem’in yerine)

2009 – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi (tekrar seçildi)

2010 – CHP Parti Meclisi Üyesi (Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrası)

2010 – CHP MYK Üyesi (48 oyla seçildi)

2010-2012 – CHP Genel Başkan Yardımcısı (İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu)

2012 – Görevinden istifa

2012-2014 – CHP Genel Başkan Yardımcısı (yeniden)

2014-2016 – CHP Genel Sekreteri

2011-2023 – CHP İstanbul Milletvekili (2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde seçildi; 2023’te aday olmadı)

Gürsel Tekin kimdir, aslen nereli? İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak geçen Gürsel Tekin'in görevleri ve eğitimi

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ?

17 Haziran'da dünyaya gelen isim çeşitli görevlerde yer alırken 13 Şubat 2024'te Sosyal Medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu.

