Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuralarının açıklanacağı tarih ve saat

Kutsal topraklara ulaşma hayali kuran binlerce kişi için heyecan zirveye çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kuralarının yapılacağı tarihi resmî olarak bildirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş sistemiyle belirlenecek hacı adayları, sonuçların ilan edileceği günü merakla bekliyor.

HAC KURALARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Bu yıl Hac kuraları 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura çekilişi 10:30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak.

2026 Hac kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün saat 21:00 ile 22:00 arasında e-Devlet üzerinden erişime sunulması öngörülüyor.