Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuralarının açıklanacağı tarih ve saat

Hac ibadetini yerine getirmeyi arzulayan yüz binlerce vatandaş için beklenen duyuru yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekimi tarihini açıkladı. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adayları, kura gününü öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuralarının açıklanacağı tarih ve saat
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
23:28
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
23:28

Kutsal topraklara ulaşma hayali kuran binlerce kişi için heyecan zirveye çıktı.

, 2026 yılı kuralarının yapılacağı tarihi resmî olarak bildirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş sistemiyle belirlenecek hacı adayları, sonuçların ilan edileceği günü merakla bekliyor.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuralarının açıklanacağı tarih ve saat

HAC KURALARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Bu yıl 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura çekilişi 10:30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak.

2026 Hac kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün saat 21:00 ile 22:00 arasında üzerinden erişime sunulması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Hac kura sonuçları nereden öğrenilebilecek?
Sonuçların aynı gün 21:00-22:00 saatleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor.
