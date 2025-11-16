Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. TFF Hakan Çalhanoğlu'nun neden A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
2026 Avrupa Elemeleri E Grubu son karşılaşması kapsamında A Milli Takımımız, ile Sevilla'da karşı karşıya gelecek. 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak olan mücadelenin kadrosundan 'nun çıkarıldığı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Hakan Çalhanoğlu İspanya - maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

HAKAN ÇALHANOĞLU İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında yaşadığı nedeniyle İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Konuyla ilgili TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2026 FIFA 'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İSAK VURAL, YUSUF AKÇİÇEK HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından 'ın İspanya maçında Yusuf Akçiçek ve İsak Vural dahil edildi.

İsak Vural, İtalya Serie A takımlarından Pisa'da forma giyiyor. Bu sezon İtalya ekibiyle çıktığı 6 maçta 322 dakika süre buldu ve 1 asistlik katkı sağladı.

Yusuf Akçiçek ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal forması giyiyor. Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibine transfer olan Yusuf Akçiçek 10 maçta toplam 524 dakika süre buldu ve 1 gol attı.

