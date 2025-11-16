Hakan Çalhanoğlu İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son karşılaşması kapsamında A Milli Takımımız, İspanya ile Sevilla'da karşı karşıya gelecek. 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak olan mücadelenin kadrosundan Hakan Çalhanoğlu'nun çıkarıldığı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Hakan Çalhanoğlu İspanya - Türkiye maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

İSAK VURAL, YUSUF AKÇİÇEK HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından A Milli Takım'ın İspanya maçında Yusuf Akçiçek ve İsak Vural dahil edildi.

İsak Vural, İtalya Serie A takımlarından Pisa'da forma giyiyor. Bu sezon İtalya ekibiyle çıktığı 6 maçta 322 dakika süre buldu ve 1 asistlik katkı sağladı.

Yusuf Akçiçek ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal forması giyiyor. Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibine transfer olan Yusuf Akçiçek 10 maçta toplam 524 dakika süre buldu ve 1 gol attı.