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 | Murat Makas

Hamamın diğer adı nedir?

Öz Türkçe sözlükler ve TDK kayıtları incelendiğinde hamam kelimesinin diğer ismi olarak iki temel seçenek karşımıza çıkar: “banyo” ve “ılıca”. İlki mekânı değil, temizlik eylemini anlatan bir sözcükken, ikincisi kaplıca sularıyla ısınan doğal sıcak su tesisleri için kullanılır. Buna rağmen Anadolu’nun pek çok bölgesinde ılıcaya gidildiğinde kastedilen yer büyük bir hamam yapısıdır. Latince “thermae” sözcüğünün de kültürel bellekte “termal” şeklinde yaşaması, dilin farklı çağlarda eş anlamlı kelimeleri nasıl evrildiğini gösterir. Bu yazıda hamamın kökenini, eş anlamlılarını ve doğru kullanım bağlamlarını başlık başlık inceleyeceğiz.

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Hamamın diğer adı nedir?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 17:15

Türkçede temizlik ve sosyalleşme mekânı denince akla gelen ilk kelime “hamam”dır; ancak hamamın diğer adı nedir sorusu dil meraklılarının sıkça gündeme getirdiği ayrıntılardan biridir. Sözcük, Arapçadan dilimize girmiş olsa da Osmanlı’dan kalan günlük konuşma kalıplarında birden fazla eş anlamlıya rastlanır. Hamam kültürünün Anadolu’daki yayılımı, “banyo” ve “ılıca” gibi kelimeleri de aynı kavram etrafında toplar. Arkeolojik bulgularda Roma döneminin hypocaust sistemiyle ısınan hamamlarına “thermae” dendiğini gördüğümüzde eş anlamlıların tarihsel katmanları da ortaya çıkar.

Hamamın diğer adı nedir?

HAMAM KELİMESİNİN KÖKENİ

Arapça “hammām” kökünden gelen hamam, “ısıtılmış yer, sıcak su” anlamlarını taşır. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kubbeli, mermer göbek taşlı yapılara adını veren kelime, seyyah notlarında “Turkish Bath” olarak kaydedilmiş; böylece Batı dillerine çevrilmiş ilk Türkçe sözcüklerden biri olmuştur. Dil tarihçileri 16. yüzyıl seyahatnâmelerinde “yalı hamamı” ve “kapılı hamam” tamlamalarıyla zengin anlam katmanları tespit eder.

HAMAM KELİMESİNİN DİĞER İSMİ NEDİR?

Cevap sözlüklere göre iki ana başlıkta toplanır: banyo ve ılıca.

  • Banyo: Fransızca “bain”den geçen kelime, temizlik eyleminin kendisini anlatır. Günlük dilde “duş almak” kalıbıyla yarışan banyo, mekân adı olarak da hamamla eşleşir: “Ahşap eski banyonun yerine kireç taşından hamam yaptılar.”
  • Ilıca: Türkçe kökenli bu sözcük, jeotermal kaynakların oluşturduğu doğal sıcak su havuzlarını bildirir. Kaplıca turizminde “ılıca hamamı” tabiri, modern tesislerin tanıtım broşürlerinde hâlen kullanılır.
Hamamın diğer adı nedir?

HAMAMIN EŞ ANLAMLISI NASIL KULLANILIR?

Günlük konuşmada “Gidip banyo yapayım” denildiğinde özel bir hamam yapısı kastedilmez; evdeki duş kabini de bu anlamı karşılar. Ancak “Banyo hamamı” tamlaması, halka açık ücretli tesislere işaret eder. “Ilıca” kelimesi ise genellikle tatil planı bağlamında geçer: “Yazın Afyon ılıcalarına gideceğiz.” Burada yapıdan çok şifalı su vurgusu öne çıkar. Sonuç olarak banyo ve ılıca, hamamın birebir eş anlamlısı değildir; ancak bağlama göre “hamam” yerine kullanılabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hamamın diğer adı nedir?
Sözlüklerde hamam kelimesinin en yaygın eş anlamlısı “banyo”dur; kaplıca tesisleri için kullanılan “ılıca” da bağlama göre hamam yerine geçebilir.
Eski dilde hamam ne demek?
Osmanlıca metinlerde “hammām” kelimesi, ılıca ve sıcak su yapıları için topluca kullanılır; halk arasında “çılık” veya “çimi” gibi yöresel adlar da geçer.
Hamam tasının diğer adı nedir?
Hamamda su dökmek için kullanılan tas, bazı bölgelerde “külah” ya da “leğen tası” olarak adlandırılır.
Hamamın sözlük anlamı nedir?
Türk Dil Kurumu’na göre hamam, “yıkanmak üzere yapılmış sıcak su ve buharla ısıtılan yer” olarak tanımlanır; genel olarak halk arasında içindeki bölümler (soyunmalık, göbek taşı, halvet) bütünüyle bu adı alır.
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