17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Hamrun hangi ülkenin takımı, nerenin? Samsunpor ile Konferans Ligi mücadelesi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında bugün sahasında Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen Samsunspor maçı öncesinde Hamrun hangi ülkenin takımı araştırması da başladı. Türkiye temsilcisi bu akşam Hamrun ile mücadele edecek.

Hamrun hangi ülkenin takımı, nerenin? Samsunpor ile Konferans Ligi mücadelesi
Binlerce taraftarın heyecanla beklediği mücadelesi için bekleyiş sürerken Hamrun hangi ligde, nerenin takımı araştırıldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın saati 20.45 olarak belirlendi. Müsabakayı Kazakistan Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Hamrun

HAMRUN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ħamrun Spartans FC, 'nın en üst düzey futbol ligi olan 'de yer alan bir futbol kulübüdür. Malta ekibinin kuruluşu 1907 olurken Victor Tedesco stadyumunda maçlarını oynuyor. Kulübun takma adı Spartans olurken tam adı Ħamrun Spartans Football Club.

Hamrun hangi ülkenin takımı, nerenin? Samsunpor ile Konferans Ligi mücadelesi

HAMRUN NERENİN TAKIMI?

Marco Gerada, Steve D'Amato, Jesmond Zammit, Stefan Sultana gibi isimlerin teknik direktörlüğünü yaptığı takım Malta takımıdır. Hamrun, play-off turunda Letonya'nın RFS takımını yenerek 2025-26 UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanarak Avrupa kulüpler müsabakalarının ana aşamasına ulaşan ilk Malta takımı oldu.

Hamrun hangi ülkenin takımı, nerenin? Samsunpor ile Konferans Ligi mücadelesi

HAMRUN HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Malta'nın en üst düzey futbol ligi olan Premier League'de yer alan Hamrun güncel kadrosu şöyle:

Henry Bonello, Rafael Compri, Nikolai Micallef, Sven Xerri, Daniel Letherby, Shaisen Attard, Matías García, Saliou Thioune, Joseph Mbong, Miguel Camilleri, Vincenzo Polito, Scott Camilleri, Gabriel Adragna, N'dri Philippe Koffi, Jovan Čađenović, Kydin Hili, Ante Ćorić, Eder, Ognjen Bjeličić, Domantas Šimkus, Junior Djile, Mouad El Fanis, Merlin Hadzi, Jonny Robert, Bjorn Buhagiar, Emerson, Ryan Camenzuli, Célio, Stijn Meijer.

Samsunspor-Hamrun | UEFA KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa konferans ligi
#Malta
#Premier League
#Hamrun Spartans
#Aktüel
