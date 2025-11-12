Menü Kapat
Hangi illere kar yağacak? Cumartesi karın yağacağı iller belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Yönetim Merkezi (AKOM) peş peşe soğuk hava dalgası ve yağış uyarıları yayımladı. Kar yağışı beklenen şehirlerin listesi netleşti.

Hangi illere kar yağacak? Cumartesi karın yağacağı iller belli oldu!
12.11.2025
12.11.2025
Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla azalmaya başladı ve ülke genelinde havasına geçiş sinyalleri verilmeye başlandı.

Hafta başından bu yana etkisini sürdüren yağışlı hava sistemi, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanaklara yol açarken, gözler termometrelerin en fazla düşeceği ’ne çevrildi.

Hangi illere kar yağacak? Cumartesi karın yağacağı iller belli oldu!

HANGİ ŞEHİRLERDE KAR YAĞACAK?

tarafından yayımlanan son raporuna göre, hafta sonunda bazı şehirlerde etkili olacak. Kar yağışının şiddetli olması bekleniyor. İşte kar beklenen iller;

Cumartesi günü Kayseri, Niğde, Yozgat, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Kars, Hakkari; Pazar günü ise Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Hangi illere kar yağacak? Cumartesi karın yağacağı iller belli oldu!

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı bölgelerinden itibaren düşeceği ve mevsim normalleri seviyesine ineceği değerlendiriliyor.

