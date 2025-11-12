Hangi illere kar yağacak? Cumartesi karın yağacağı iller belli oldu!

Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla azalmaya başladı ve ülke genelinde kış havasına geçiş sinyalleri verilmeye başlandı.

Hafta başından bu yana etkisini sürdüren yağışlı hava sistemi, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanaklara yol açarken, gözler termometrelerin en fazla düşeceği Doğu Anadolu Bölgesi’ne çevrildi.

HANGİ ŞEHİRLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, hafta sonunda kar yağışı bazı şehirlerde etkili olacak. Kar yağışının şiddetli olması bekleniyor. İşte kar beklenen iller;

Cumartesi günü Kayseri, Niğde, Yozgat, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Kars, Hakkari; Pazar günü ise Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı bölgelerinden itibaren düşeceği ve mevsim normalleri seviyesine ineceği değerlendiriliyor.