Hangi lig hangi kanalda? La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal 2025

Futbolseverlerin yakından takip ettiği futbol liglerinde maçların hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Bu sezon şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. TFF 1. Lig, Süper Lig, Brezilya Ligi ve İtalya Serie A maçlarının yayıncısı gündemde.

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR 2025?

Bu sezon takımlar yer aldığı liglerde şampiyonluk için galibiyet almayı hedeflerken maçların canlı olarak yayınlandığı kanallar da belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT, Tabii ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

İspanya La Liga S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanırken Almanya Bundesliga, Almanya Bundesliga 2. Ligi, Serie A, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, İskoçya Ligi de aynı kanallarda yayınlanıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi, D-Smart, D-Smart Go ekranlarında izleyici ile buluşurken Brezilya Ligi ve Arjantin Ligi de aynı kanalda yayınlanmakta. Ligue 1, Digiturk, BeIN Connect, TOD ekranlarında yer alıyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Premier Lig, Digiturk, BeIN Connect, TOD kanallarında yayınlanıyor.

Türkiye'de heyecanla takip edilen ZTK, A Spor ve ATV kanallarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken TFF 1. Lig müsabakaları TRT,Digiturk, BeIN Connect, TOD ekranlarında yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig müsabakaları ise Digiturk,BeIN Connect, TOD kanallarında yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi müsabakaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Türk takımlarının maçları şifresiz olarak yayınlanırken yabancı takımların bazı karşılaşmaları şifreli olarak yayınlanıyor.