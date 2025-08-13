Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hangi lig hangi kanalda? La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal 2025

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde serüven devam ediyor. Hangi lig hangi kanalda merak eden futbolseverler La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanalı bu sezon başında da araştırdı. Süper Lig'de sezon başlarken Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde de yarış başladı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hangi lig hangi kanalda? La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 13:28

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerinde maçların hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Bu sezon şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. TFF , , Brezilya Ligi ve İtalya Serie A maçlarının yayıncısı gündemde.

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR 2025?

Bu sezon takımlar yer aldığı liglerde şampiyonluk için galibiyet almayı hedeflerken maçların canlı olarak yayınlandığı kanallar da belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen , ve Konferans Ligi maçları TRT, Tabii ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Hangi lig hangi kanalda? La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal 2025

İspanya La Liga S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanırken Almanya Bundesliga, Almanya Bundesliga 2. Ligi, Serie A, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, İskoçya Ligi de aynı kanallarda yayınlanıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi, D-Smart, D-Smart Go ekranlarında izleyici ile buluşurken Brezilya Ligi ve Arjantin Ligi de aynı kanalda yayınlanmakta. Ligue 1, Digiturk, BeIN Connect, TOD ekranlarında yer alıyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Premier Lig, Digiturk, BeIN Connect, TOD kanallarında yayınlanıyor.

Hangi lig hangi kanalda? La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal 2025

Türkiye'de heyecanla takip edilen ZTK, A Spor ve ATV kanallarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken TFF 1. Lig müsabakaları TRT,Digiturk, BeIN Connect, TOD ekranlarında yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig müsabakaları ise Digiturk,BeIN Connect, TOD kanallarında yayınlanıyor.

Hangi lig hangi kanalda? La Liga, Premier Lig, Brezilya Ligi, TFF 1. Lig maçlarının yayınlandığı kanal 2025

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi müsabakaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Türk takımlarının maçları şifresiz olarak yayınlanırken yabancı takımların bazı karşılaşmaları şifreli olarak yayınlanıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#avrupa ligi
#süper lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#1. Lig
#Tv Yayın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.