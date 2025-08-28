Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü? Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 16.17 sıralarında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü, son durum ne sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü? Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
AA
28.08.2025
28.08.2025
Bugün 'ın merkez ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar tarafından Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü, son durumu merak ediliyor.

Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü? Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

HATAY ANTAKYA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor. Bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü? Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

ANTAKYA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının çıkış sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını söndürmelerinin ardından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

#Türkiye
#yangın
#hatay
#orman yangını
#antakya
#Aktüel
