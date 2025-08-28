Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü? Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

Bugün Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar tarafından Hatay Antakya yangın son dakika söndürüldü mü, son durumu merak ediliyor.

HATAY ANTAKYA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor. Bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

ANTAKYA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının çıkış sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını söndürmelerinin ardından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.